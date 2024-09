Paraguarí: asegurados del IPS se quejan de que hace tres años no reparan sistema eléctrico

La construcción de la infraestructura de la Unidad Sanitaria de Paraguarí demandó más de G. 18.653 millones y fue inaugurado a pesar de desperfectos del sistema eléctrico en octubre del 2021. La obra estuvo a cargo de la empresa ICSA Puntual, cuyo representante legal en ese entonces era Luis Rodrigo Bóveda.

Lea más: Reiteran pedido de recapado del tramo Paraguarí- Carapeguá de la ruta PY01

Fue habilitado pese a que en su interior presentaba deficiencias del sistema eléctrico, que afectó la central de acondicionadores aire, que en menos de tres meses se quemó totalmente. A pesar de los reiterados reclamos de los usuarios de la unidad sanitaria para la reparación de la parte eléctrica todo sigue igual, se quejó Alejandra Bareiro, paciente.

Los usuarios hace tres años vienen reclamando a las autoridades para que se realice la reparación la parte eléctrica porque si se quemó la central de aire acondicionado, otros equipos pueden correr similar suerte por la precariedad del sistema. Es inhumano que en temporada de calor los profesionales de la salud y los pacientes no puedan usar ni siquiera ventilador en las salas, refirió Bareiro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Las seis ciudades que forman la red de pueblos pintorescos del departamento de Paraguarí

Los administradores del IPS Central deben solucionar este inconveniente porque ellos no le perdonan nada al asegurado; si un día se atrasa en el pago, ya no atienden al paciente, pero ellos no dan una solución inmediata a problemas que se registran en las infraestructuras del interior del país, añadió la aportante.

Recurrirán a alianzas para reparar sistema eléctrico

El coordinador del IPS en la zona de Paraguarí, Dr. Osmar Galeano, manifestó que desde que se hizo cargo de la previsional regional se encontró con el problema eléctrico. Los responsables de la infraestructura de la administración central del IPS revisaron local, pero no ubicaron dónde está el inconveniente, explicó.

Dijo que reiteró la necesidad de que se solucione el problema antes del verano, pero que no recibió respuesta todavía. Los pacientes tienen razón al reclamar y se está tratando de encontrar alguna solución al problema, expresó.

Indicó que por su parte está gestionando una alianza con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) para dar una solución definitiva al problema del sistema eléctrico, que ya quemó parte de la central de aire acondicionado.

La unidad sanitaria cuenta con 24 cargas de oxígeno, pero no se dispone de todos los accesorios para su distribución. Al respecto, el doctor Galeano refirió que ese es otro problema a solucionar es el que se presenta en planta generadora de oxígeno. Añadió que se reiteró también el pedido de un compresor para poder proveer de oxígeno medicinal a todos los servicios que tienen alianza con el IPS.

Se precisa edificar segunda fase para elevar a hospital

En octubre del 2021, durante la inauguración del local de IPS en Paraguarí, el presidente de la previsional de ese entonces, Vicente Bataglia Araújo, había asegurado que ese año iba a iniciar la segunda etapa de la obra, que abarcaría 1.333 metros cuadrados de construcción.

La segunda parte de la construcción es necesaria para que se puedan habilitar el Área de Cirugía: quirófano central, sala de cirugía gineco-obstetricia, sala de partos, así como el sector de hospitalización con 20 camas, central de esterilización y morgue. Los pacientes esperan se pueda concretar durante el gobierno de Santiago Peña para la descentralización de la atención en esta parte del país.

El doctor Galeano manifestó que primero se debe conseguir que la Unidad Sanitaria de Paraguarí sea elevada a hospital para luego solicitar más profesionales y mejorar el servicio de atención a la salud a fin de poder recibir a pacientes para la internación.

En el departamento de Paraguarí hace más de 20 años que en un hospital público ni en IPS no se consigue ecografía los fines de semana y si algún paciente precisa el estudio de manera urgente, si no consigue en el sector privado debe ir hasta Asunción. Esta situación ocurre porque es necesaria la contratación de un ecografista más que cubra sábado y domingo en IPS Paraguarí, dijo el Dr. Galeano.

Consultorios

En la previsional de Paraguarí se habilitó el Consultorio Nocturno de Planificación Familiar y de Obstetricia, que funciona de lunes a viernes de 17:00 a 22:00 por orden de llegada.

Asimismo, asumió la responsabilidad de administrar el área la encargada de la Unidad de Obstetricia Zona E, Cresciene Martínez, que también trabajará con mujeres que concurren a los servicios de la previsional.