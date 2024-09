Superintendencia de Jubilaciones todavía no está en funcionamiento, asegura ministra

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, desmintió una información sobre que supuestamente la Superintendencia de Jubilaciones habría habilitado al Gobierno utilizar la reserva de fondos jubilatorios del IPS.

“Hay que aclarar que la superintendencia todavía no está en funcionamiento; no tenemos un superintendente y no tenemos todavía una estructura. Lo primero que tenemos que determinar es la conformación del Consejo”, refirió en comunicación con ABC Cardinal.

También calificó la supuesta notificación como “totalmente falsa” y sostuvo que en ningún artículo de la ley de la Superintendencia se aborda la disponibilidad de de los fondos.

“Cada caja continúa teniendo su autonomía absoluta dentro de su política; desconozco la fuente o quién ha instalado ese tema y no se ha tomado ninguna decisión o resolución al respecto. Me parece muy irresponsable también. La administración de todos los fondos continúan con la misma política”, reiteró.

IPS: fondos jubilatorios son utilizados “hace rato”

Por su parte, el secretario general del sindicato de profesionales del IPS, Sergio Lovera, mencionó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) habría “recomendado” al presidente Santiago Peña utilizar un 50% de impuestos y el otro 50% restante el dinero del IPS “a los efectos de sanear la caja fiscal”.

“El cartismo, que es sinónimo de la delincuencia, incluyeron en su presupuesto el uso de las rentas y eso no se puede tocar. Estuvieron tocando desde el 2020 las rentas de forma irregular y ahora regularizaron. Nada que ver tiene el IPS con estos delincuentes del Congreso Nacional y no tenemos por qué llevar nuestro presupuesto al Congreso, el IPS es privado y nos deben montos históricos”, agregó.

En referencia al uso de los fondos jubilatorios sostuvo que estos son utilizados “hace rato” y pese a no contar con una resolución o documento que avale esto, dijo tener “certeza” de su uso.

“Eso es una violación de la Constitución Nacional”, concluyó.

