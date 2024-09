Incendios forestales: piden no apuntar solo a incendiarios sino también al Infona

Para la diputada Johanna Ortega (PPS) existen varios culpables de los incendios forestales. Pidió no apuntar solo a los incendiarios que merecen todo el rigor de la ley, sino también al Instituto Forestal Nacional (Infona).

“Este escenario no tiene un solo culpable. No son solo los incendiarios, sino también las instituciones como el Infona que a dos años de la aprobación de la Ley de Manejo Integral del Fuego no ha implementado los planes necesarios para prevenir y mitigar esta tragedia”, dijo.

Habló de la necesidad de impulsar temas como la agricultura sostenible, la educación ambiental y el castigo para quienes depredan los recursos naturales.

Sobre lo ocurrido, sostuvo que se enfrentó una verdadera “tormenta perfecta” donde coincidieron fenómenos naturales extremos, la irresponsabilidad de quienes inician los incendios y las prácticas insostenibles de algunos sectores económicos.

Insistió en la crítica a instituciones como el Instituto Forestal Nacional y abogó por la implementación de planes que mitiguen este tipo de sucesos.

Los recientes incendios forestales en zona del cerro Chovoreca afectaron más de 190 mil hectáreas de bosques nativos.

Fueron arrasados bosques de Brasil, Bolivia y Paraguay pero además del triste suceso en términos ambientales que han producido efectos contraproducentes para la salud de las personas y la calidad de vida.

En nuestro país todo el territorio nacional se vio afectado por una la humareda que duró varios días. Niños y personas adultas mayores, especialmente, fueron los más castigados con problemas respiratorios y alergias.