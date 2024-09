Cañicultores cierran ruta PY01 para exigir uso obligatorio de alcohol de caña de azúcar

El cañicultor Francisco Ezequiel Chávez manifestó que con la protesta buscan la aprobación del proyecto de ley para que se otorgue privilegios a la compra de etanol de caña de azúcar durante la zafra cañera.

Agregó que necesitan que en la época de zafra de caña de azúcar se priorice a este rubro. “Lo que pasa es que el alcohol de maíz entra de contrabando del Brasil y eso le quita mercado a la producción nacional”, indicó.

Lea más: Cañicultores va en paro por segundo día frente a la alcoholera estatal de M. J. Troche

La ley dice que preferentemente se debe usar alcohol pero no cumple. Son productores primarios de materia prima y no se está cosechando. “A esta altura el 70 u 80% de la materia prima ya se tendría que haber cosechado, sin embargo, ahora están teniendo mucha producción en sus fincas y no se comercializa”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que para producir se tiene que cultivar todo el año. “Lo que queremos es que en la ley diga que el alcohol de caña es de uso obligatorio para que las familias que dependen de este rubro sigan teniendo ingresos”, concluyó.

La mediación de los efectivos policiales hizo que se despeje momentáneamente el tránsito, pero los manifestantes volverán a cerrar cada media hora, hasta que tengan respuestas favorables de sus delegados que están negociando en el Parlamento.