Caso Rodrigo Quintana: defensa de policía ya tiene copias de circuito cerrado del crimen, ratifica Tribunal

Mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 237 el Tribunal de Apelación Penal, conformada por los camaristas Delio Antonio Vera Navarro, Bibiana Teresita Benítez Faría y José Agustín Fernández Rodríguez, confirmó la providencia y el AI N° 1159 del 5 de agosto de este año, emanado por la jueza penal de garantías Rossana Diana Carvallo Estigarribia. Esta última negó entregar copias espejo de los soportes magnéticos a la defensa del policía Gustavo Florentín, en el marco del caso por el homicidio de Rodrigo Quintana, entre la noche del 31 de marzo y 1 de abril del 2017, en la sede del PLRA.

La Cámara de Apelaciones intervino en esta instancia, pues la defensa del suboficial Gustavo Adolfo Florentín, ejercida por el abogado Víctor Raúl Estigarribia Caballero, había planteado un recurso de reposición con apelación en subsidio contra una resolución del Juzgado Penal de Garantías N° 5.

Lea más: Suboficial de policía Gustavo Florentín, a juicio oral y pública por el crimen de Rodrigo Quintana

En tal sentido, la magistrada rechazó la reposición del abogado defensor, que solicitó entrega de copias espejo de los soportes magnéticos, señaló “según las actas de fecha 11 de junio del 2020, 15 de junio del 2020 y 21 de octubre del 2020, el abogado peticionante ya ha accedido a las copias de los soportes magnéticos en las fechas indicadas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igualmente la jueza rechazó la petición hecha por la defensa del policía acusado de homicidio, sobre “reproducción – in situ – de imágenes y partes, trechos o pasajes de videos DVR, con el mismo equipo/sistema técnico incautados de la Policía Nacional y Tomas fotográficas”.

Lea más: 31M: Fiscal se ratifica en acusación contra policía por el crimen de Rodrigo Quintana

Defensa ya accedió a filmaciones, concluyeron magistrados

Al momento del análisis del incidente planteado por la defensa del policía Gsutavo Florentín, el Tribunal en forma unánime consideró que correspondía confirmar el AI N° 1159 de la jueza Diana Carvallo.

Al respecto, los camaristas indicaron que “se concluye que, la defensa ha obtenido copia espejo de la totalidad de los soportes magnéticos ofrecidos en la acusación fiscal, por lo que mal podría sostenerse que esta Magistratura al no hacer lugar pedido de copias de soportes magnéticos de dispositivos con los que ya cuenta la defensa haya violado derecho o garantía alguna al procesado, más aún teniendo en cuenta que nos encontramos a días de la audiencia preliminar que viene siendo postergada por más de 6 años”.

Agregó, que “efectuando una lectura del Acta obrante a fojas 1378 y 1563 se colige que, la defensa ya tuvo acceso a las copias archivos/imágenes/videos/sonidos del Disco Duro, DVR, CCTV, CD, Pendrive que hoy son requeridas por la misma, por lo que mal podría afirmarse que el Juzgado A quo ha omitido la garantía prevista para el ejercicio de la defensa”.

Lea más: #31M: El día de la quema del Congreso Nacional y un brutal asesinato

Suboficial acusado por crimen de Rodrigo Quintana a juicio

A siete años del asesinato de Rodrigo Quintana, finalmente se pudo concluir la audiencia preliminar para el único acusado por ese hecho, el suboficial de policía Gustavo Florentín. Por disposición de la jueza penal de garantías Diana Carvallo el uniformado afrontará juicio oral y público por homicidio doloso.

La magistrada resolvió elevar la causa a la siguiente instancia (juicio oral), tras rechazar distintos incidentes planteados por la defensa, entre ellos el de nulidad de la acusación, que fue ratificada por el fiscal Hernán Galeano y el de sobreseimiento definitivo del efectivo policial, quien actualmente cumple funciones en una comisaría de Asunción dependiente del Departamento de Orden y Prevención de la Policía.

Lea más: 31M: “Este contrabandista de Cartes dio la orden”, dice Stiben Patrón

Gustavo Adolfo Florentín Silva está acusado como el autor del disparo de escopeta que acabó con la vida de Quintana, en la sede del PLRA, luego de los disturbios en las manifestaciones del #31M en repudio a la enmienda constitucional con la que se pretendía establecer la reelección presidencial, realizadas en la noche del 31 de marzo de 2017.

Entre los elementos probatorios ofrecidos la jueza Diana Carvallo admitió a 84 testigos propuestos por la defensa del suboficial acusado, entre ellos el ex ministro del Interior Miguel Tadeo Rojas (actual ministro de Desarrollo Social), el ex viceministro de Seguridad Lorenzo Lezcano (actual agente fiscal), el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, el comisario Tomás Paredes Palma, quien fue desvinculado de la presente causa; y el ex comandante de la Policía Críspulo Sotelo, entre otros.