Bomberos y militares siguen trabajando para controlar incendios forestales en el Chaco

El capitán Marco Almada, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CVBP), informó sobre los intensos esfuerzos que se están llevando a cabo para combatir los incendios en el Chaco paraguayo. Según refirió, la zona afectada es de difícil acceso, lo que dificulta la llegada del equipo necesario para controlar los focos activos.

Almada subrayó que, hasta el momento, los incendios no han sido extinguidos completamente, pero el trabajo para controlarlos está avanzando. “Hasta que no se controle totalmente, no se puede decir que ya se extinguió. Entonces hay que seguir trabajando”, subrayó.

En las últimas horas, dos camiones forestales fueron enviados al lugar, y se espera que lleguen a tiempo para apoyar las labores de extinción. Hasta el momento, un equipo de 25 bomberos voluntarios y entre 30 y 60 militares se encuentran en el área afectada, junto con el apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que ha desplegado entre 10 a 12 agentes especializados en incendios forestales.

Además de los bomberos voluntarios, la SEN contrató a bomberos forestales con amplia experiencia. Por su parte, los militares, pertenecientes a un pelotón especializado en combate forestal, también están trabajando en el control de incendios.

Uno de los desafíos señalados por Almada es la reactivación de focos en la zona de Chovoreca, que si bien no es extensa, requiere un esfuerzo coordinado para ser totalmente controlada.

Bomberos dejan sus actividades laborales

Almada subrayó que el combate contra las llamas lleva varios días, debido a la distancia y amplitud. Los bomberos tuvieron que dejar sus actividades profesionales para combatir el fuego. Los mismos deben contar con permisos laborales de sus empleadores, quienes solo acceden a liberarlos si la emergencia lo amerita.

Actualmente, el equipo de bomberos estableció un campamento en una estancia cercana, donde se les proporcionan alimentos y recursos básicos, gracias a la buena predisposición de los lugareños.