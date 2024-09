“Nenecho”: concejal dice que fue un error pedir intervención sin votos, pero que insistirán

Álvaro Grau, concejal de Asunción, se refirió al salvataje que dio ayer el cartismo en la Junta Municipal a Óscar “Nenecho” Rodríguez y admitió que fue un error estratégico plantear la intervención sin contar con los votos suficientes.

“Esto no es de un día para otro y para mí no se tenía que haber presentado sin tener la mayoría, pero bueno, la colega presentó y pudimos ver cómo actuar a partir de ahí”, dijo e insistió en que no es correcta la interpretación de que el proyecto no podrá volver a presentarse por un año.

“Eso están tratando de alegar desde la bancada oficialista, porque lo que quieren ellos es desalentar esta lucha que nosotros tenemos por la intervención, que es nada más que una auditoría que viene a hacerse a la Municipalidad de Asunción para elevar un informe a la Cámara de Diputados”, remarcó.

El concejal retrucó además el argumento del cartismo de señalar al pedido como una persecución política que atenta contra la voluntad popular, recordando que solo piden la utilización de un resorte constitucional y legal para averiguar qué es lo que sucedió con el dinero de la Comuna.

Seguirán buscando los votos, dijo Grau

El concejal señaló que la decisión de algunos de sus colegas no está cerrada y recordó que tres colorados aprobaron una decisión intermedia y que de lograr sumar esos votos, quedarían aún necesitando dos más.

“Para lograr la intervención necesitamos mayoría absoluta, que serían trece votos. Yo creo que hay que seguir trabajando en pos de esa mayoría y de esos acuerdos para poder lograr la intervención municipal”, remarcó.