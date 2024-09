IPS: padres hablan de prostituirse ante falta de costosos medicamentos para niños con cáncer

Fátima Torres, madre de un niño de 10 años con osteosarcoma que es tratado en el Instituto de Previsión Social (IPS), contó desesperada la terrible situación por la que atraviesan los aportantes del seguro social, que no tienen desde hace seis meses, costosas medicinas contra el cáncer. Los padres de niños internados en el Hospital Central, en su desesperación, incluso hablan de prostituirse para poder comprar los fármacos.

Lea más: IPS sin medicinas, denuncian pacientes; autoridades prometen aprobar más de 60 licitaciones para comprar lo que falta

“Mi hijo y todos los niños que están internados actualmente no están pudiendo realizar su tratamiento por la falta de medicamentos. Tampoco ya no podemos costear nosotros. Esta situación no es de ahora nomás, hace seis meses que no hay medicamentos en el IPS”, afirmó la denunciante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La desesperada madre afirmó que hay niños que, lamentablemente, no están iniciando su quimioterapia por falta de medicamentos.

“Al cáncer no le podés dar oportunidad, hay que atacarle. Un día que un niño no reciba su medicamento, puede ser fatal. Una madre es capaz de todo por sus hijos y hasta queremos prostituirnos para conseguir medicamentos, para tener el dinero para comprar”, dijo impotente a ABC.

IPS: “Si fuéramos políticos con plata, no estaríamos sufriendo”, lamentan

La denunciante lamentó la terrible situación que están sobrellevando y aseguró que los medicamentos oncológicos tienen un elevado costo, que ningún padre puede costear con el tiempo.

“¿Dónde vamos a conseguir esa cantidad de dinero, siendo que ganamos sueldo mínimo nomás?. Si fuéramos políticos con plata no estaríamos sufriendo en el IPS para que nuestros niños se hagan su tratamiento. Son medicamentos caros, que ningún padre puede costear; no hay hamburgueseada ni pollada que pueda pagar”, manifestó.

Lea también: Medicamentos para cáncer: IPS dice que compras conjuntas con Salud Pública solo serán en 2025

Torres contó que los niños tratados por leucemia están desde hace varios meses esperando por la provisión de Asparaginasa, que cuesta G. 7.500.000 cada ampolla. “Cada semana te piden, se usan cuatro ampollas semanales. Y ese no es el único medicamento que piden, porque no hay. Ni aguja de punción no hay, ni guantes; nada no hay en IPS. Compramos hasta el gel para que los médicos se desinfecten las manos”, criticó.

Cucarachas en salas de internación y comida “incomible” en Hospital Central, denuncian

La afligida madre contó también que el IPS ofrece un menú a los niños internados, pero que los platos servidos son “una burla”.

“El IPS ofrece un desayuno, un almuerzo que supuestamente es bueno, pero es mentira. La comida que ofrecen a los niños es incomible; tenemos que traer comida de la casa porque comprar de afuera es un gasto más. Estos niños no tienen defensas y tienen un cuidado sumamente especial. La comida del IPS es una burla”, cuestionó.

Lea más: Alimentan con carne no refrigerada y porotos con gorgojos a pacientes del Hospital Central del IPS, denuncian

Torres se quejó también de la falta de limpieza en el Hospital Central, asegurando que hay hasta cucarachas en las salas de internación. Invitó al presidente de la República, Santiago Peña, a visitar los servicios del seguro social.

Pacientes piden la cabeza de Jorge Brítez

Liz Cáceres, presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes Oncológicos y Familiares, confirmó a ABC la desesperante situación en el IPS por la falta de insumos y medicinas.

Cáceres manifestó que ante la acuciante carencia y la falta de respuesta de las autoridades del seguro social, están pidiendo al presidente de la República, Santiago Peña, la salida del presidente de Consejo de Administración, doctor Jorge Brítez y, del gerente de Salud, doctor Gustavo González.

La representante de los pacientes afirmó que los gastos de bolsillo -en algunos casos- están superando los G. 70 millones mensuales.