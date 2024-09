Denuncian uso de alimentos en mal estado en cocina del Hospital Central del IPS

Ana Báez, licenciada en tecnología de alimentos y funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS), denunció una contaminación de alimentos en la cocina del Hospital Central. La carne mal refrigerada y las frutas podridas son reutilizadas tras un proceso de licuado, asegura.

En comunicación con ABC, Báez dijo que desde hace un año aproximadamente, registran serios problemas con los alimentos que son entregados en la cocina del seguro social y que, lamentablemente, por “orden superior” deben utilizarlos para la alimentación de los pacientes.

“Como profesional me preocupa mucho la forma en que se está procediendo con respecto a los alimentos en la cocina del Hospital Central. Tomé valentía para realizar una denuncia al presidente del IPS (Jorge Brítez), ya en marzo del 2024. La denuncia tiene varios meses y no ha cambiado nada la situación”, expresó la denunciante.

Agregó que hasta el Hospital Central llega carne en camiones que no se encuentran refrigerados adecuadamente y que “la carne está caliente, en un estado que no corresponde; envasados al vacío que están rotos, perjudicando a la calidad del producto”.

La funcionaria del IPS explicó que trabaja en la previsional hace más de cuatro años y que durante los últimos 12 meses se han presentado muchas situaciones en las cuales se le ha excluido totalmente en sus funciones como profesional. Indicó que es la única tecnóloga en el turno tarde.

“Por orden superior se reutilizan comidas de hace uno, dos, tres días; se mete en una licuadora, se le tira huevo, se mete en el horno y se le da de vuelta a los pacientes. Es algo que en ningún lugar del mundo se puede hacer, es una contaminación terrible”, denunció.

La funcionaria agregó: “Es un milagro que hasta ahora no se haya registrado una intoxicación masiva de los pacientes, porque así como se está trabajando, no corresponde. Hay productos de licitaciones que llegan en mal estado; frutas que se pudren, que llegan con gorgojos, en muy mal estado. Para no tirar, se licua todo y se vuelve a usar”.

La denunciante aseveró también que los trabajadores de la cocina del Hospital Central no pueden emitir sus opiniones porque son perseguidos por los superiores que están a cargo.

“Estos no tienen los conocimientos para estar en el cargo que tienen y, como no tienen los conocimientos, ellos denigran los conocimientos de los profesionales que sí estamos preparados y nos formamos en control de calidad de los alimentos”, sostuvo.

Consultados sobre el caso, el doctor Marcos Martínez, director de Apoyo y Servicios del Hospital Central, prometió interiorizarse, para luego dar hoy una respuesta.