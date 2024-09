IPS: polladas ya no alcanzan, critican pacientes oncológicos que esperan provisión de unos 10 fármacos

Liz Cáceres, presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes Oncológicos y Familiares, denunció que el Instituto de Previsión Social (IPS) está con carencia de unos 10 medicamentos contra el cáncer. En su mayoría, estos fármacos son de elevado costo, imposibles de costear por los pacientes que requieren de su quimioterapia cada 15 o 21 días.

Lea más: El IPS es cada vez más lamentable

“El IPS no tiene medicamentos y todo es costoso. Es terrible la situación; nosotros no tenemos respuestas, ya nos duele toda la boca de pedir, las autoridades de la previsional nos vieron llorar por el nivel de estrés que sobrepasa los límites. Esto no se resuelve más con hamburgueseadas, con polladas. Uno paga un seguro y puntualmente llega el descuento, pero ellos no cumplen”, denunció Cáceres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La vocera de los pacientes afirmó que las autoridades del ente se pasan la pelota, culpando de todo a los proveedores que supuestamente no cumplen. “Así nos tienen, sin respuesta, de aquí para allá. Ponen una fecha estimada de entrega, pero nunca entregan”.

Lea también: IPS: padres hablan de prostituirse ante falta de costosos medicamentos para niños con cáncer

Cáceres resaltó que hay pacientes que llegan desde lejos hasta el Hospital Central buscando sus medicinas. “Hay pacientes que vienen de Caaguazú, Ciudad del Este, Encarnación, que no tienen solvencia económica para comprar sus remedios”, lamentó.

IPS no tiene unos 10 medicamentos, denuncian

Entre los fármacos que están en falta en el IPS, Cáceres citó: leucovorina, fluorouracilo, irinotecán, pembrolizumab, capecitabina, palbociclib, entre varios otros. “En la parte de insumos también tenemos muchos faltantes. Falta hasta lo más básico como suero glucosado, aguja punzocat, hasta jeringas y guantes se compran”, criticó.

Cáceres agregó: “Al IPS hay que declararlo en emergencia sanitaria. No solo faltan medicamentos oncológicos, los pacientes con diabetes no tienen sus remedios, los pacientes renales tampoco. Todo falta en el IPS; no hay ni dipirona, no hay nada”.

Lea más: Medicamentos para cáncer: IPS dice que compras conjuntas con Salud Pública solo serán en 2025

La presidenta de la Asociación también denunció que siguen soportando los malos tratos que dan en la previsional a los asegurados. También se quejó por la falta de limpieza del Hospital Central.

IPS juega con la vida de los niños, afirman

Cáceres recordó que los padres de niños con cáncer están desesperados por la falta de respuesta de las autoridades del IPS. Aseguró que la previsional “está jugando con la vida de los niños”.

“Me pongo en el lugar de esa mamá que está desesperada por la falta de medicamentos que incluso habla de prostituirse. Pasamos de todo, cosas que afectan psicológicamente también, porque uno tiene la preocupación todo el tiempo de dónde va a sacar el dinero para comprar los remedios”, lamentó.

Ayer en horas de la noche y tras el desesperado pedido de Fátima Torres, madre de un niño con cáncer, el Instituto de Previsión Social anunció a través de sus redes sociales que habían llegado medicamentos oncológicos provenientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), gracias al convenio que se tiene con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Entre los fármacos entregados se encuentran asparaginasa, irinotecan, fluoruracilo, cisplatino y ciclofosfamida.