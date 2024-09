Invasión de Jatar Fernández: extraño actuar de la Fiscalía, sostiene abogado

Ramón González manifestó que en reiteradas ocasiones solicitaron a Hugo Dávalos que se constituya en el inmueble ocupado por el diputado nacional Jatar Fernández (Ex Cruzada Nacional) por el incumplimiento de la suspensión preventiva de la obra dictaminada por la jueza de primera instancia de San Juan Bautista, Misiones, Dra. Nancy Larre, pero en ningún momento hizo caso.

Sin embargo, ahora en el sistema electrónico judicial, aparece que solicitó informe sobre el expediente correspondiente a los juicios de Serafín Mysko; en realidad, son dos: uno corresponde al proceso de usucapión planteado contra Agrofinanciera Chaco S.A.; al cambiar registralmente en mayo del 2024 al nombre de Hadar Centari S.A., representados por Jaime Martín y Belén Peña, se desistió de la instancia, de lo contrario la notificación llegaría a alguien que no existía, explicó.

“Hadar Centari S.A. promueve un juicio contra las dos fincas que actualmente se encuentran en posesión de Serafín Mysko. Nosotros realizamos una contrademanda por usucapión. Se recusó a Nancy Larre porque la gente de Hadar demandó también a la señora de Serafín, Andrea Mercedes Salinas de Mysko. La recusamos sin causa, porque nos pareció extraño que no la hayan recusado a Nancy; sin embargo, en el juicio relacionado con la obra, la recusaron varias veces, y posteriormente, el expediente se trasladó a San Ignacio, a cargo del juez René Melgarejo”, indicó.

Ahora, de manera curiosa, por lo que se ve en el sistema civil del Ministerio Público, Hugo Dávalos pide copias de todos los expedientes de Serafín Mysko. “¿No se entiende el hecho? ¿A quién van a investigar, a Serafín? No sé por qué, porque esto es una cuestión civil que trae aparejada una cuestión penal por el incumplimiento de la suspensión preventiva de la obra, pero no deja de ser civil. No sé qué están operando desde la Fiscalía”.

Por su parte, Hugo Dávalos manifestó que el pedido de informe sobre los expedientes de Serafín Mysko se realizó en el marco de la investigación que se lleva adelante por el supuesto hecho de invasión de inmueble que fue realizado por el mismo. No existe intención de favorecer a alguien.