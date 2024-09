Nenecho Rodríguez: “Quieren una ciudad de primer mundo, pero no pagan”

Esta mañana, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez habló sobre varios asuntos que competen a la ciudad capital. Siendo las 6:00, brindó una polémica entrevista en la cual habló bastante “suelto de lengua” -aunque con algunas lagunas mentales-, arremetiendo contra la prensa y la misma ciudadanía.

Confirmó que viajará nuevamente este miércoles 25 a Estados Unidos, para exponer sobre el tema “Capital natural: oportunidades y desafíos de invertir en biodiversidad”. No supo exponer de manera clara de qué va a hablar, solamente indicó que el tema es “Asunción verde”.

Indicó que no escribió aún su discurso y luego lanzó algunas frases confusas. “Asunción es una ciudad muy virgen, que tiene tanto por dar. Hay tantas cosas que uno puede decir, que a nivel mundial estamos peleando por lo que pasa en el mundo y algunos dirán ‘está divagando’. No, Asunción hoy tiene la mirada al mundo. Y no solo Asunción, Paraguay. Es la única ciudad en el mundo que tiene espacios verdes, que el mundo no tiene (sic)”, declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: indignados exigen que Nenecho vaya preso

En otro momento, ante la reiteración de la pregunta, señaló que Asunción es una ciudad virgen, por construir. “Muchos opinan, muchos dicen que a Asunción nadie quiere venir. Es mentira, ¿por qué nosotros somos los principales oponentes de nuestra ciudad? ¿Por qué queremos instalar que Asunción es una ciudad que no crece? Mentira”, enfatizó.

En un momento dado, el intendente de Asunción confirmó que todavía no durmió, siendo ya las 6:30 de un martes. “Yo todavía no dormí, soy un tipo que duerme tres horas al día”, declaró.

Lea más: Nenecho y otra promesa incumplida: plaza Naciones Unidas debió inaugurarse el Día de la Primavera, lamentan vecinos

Una vez más, Nenecho alegó que la ciudadanía no paga impuestos

Sobre el hecho de que el censo confirme que la ciudad de Asunción hoy tiene cientos de habitantes menos, respondió que el problema es la misma ciudadanía. “Porque nosotros nos tiramos el tiro por el pie. Hay tantos inversores que vienen a Asunción para invertir, cuántos edificios e inversiones vemos, pero nosotros nos tiramos el tiro por el pie”, declaró.

Luego, aseguró que son los medios los que atacan a la misma ciudad y afirmó que él siempre viviría en Asunción. “Pasa que acá la gente exige una ciudad de primer mundo y cuando tiene que pagar, no paga; es fácil exigir, opinar, no pagar”, enfatizó en radio Monumental 1080 AM.

Puso como ejemplo la ciudad de Buenos Aires y recalcó que el problema es que el asunceno no paga, pero de igual manera el municipio ofrece los servicios. Por ejemplo, señaló que Asunción debe US$ 400 millones por recolección de basuras, pero de igual manera se sigue ofreciendo el servicio para todos.

“Hoy la gente vive gratis. No paga su impuesto, la municipalidad nunca tomó medidas, por ventajas políticas, porque nadie se animó a tomar la decisión, y yo tomé la decisión. A la ANDE, cuando no le pagás un mes, te corta la luz (...) Acá exigimos una ciudad de primer mundo, pero, ¿quién paga?”, cuestionó.

Lea más: El barrio de Asunción con más pobladores versus el menos poblado

Nenecho dice que “lloró” por no poder terminar la plaza de su barrio

Ante las consultas de la gente sobre la plaza del barrio Naciones Unidas, por ejemplo, cuyas obras siguen sin ser culminadas, respondió que “lloró”, porque él creció en esa zona y su barrio “tuvo innumerables problemas”. No explicó cuáles fueron dichos inconvenientes y aseguró que no es fácil almorzar con sus padres y que le pregunten sobre ello siempre.

“Hay tantas cosas que uno cree, es demasiado fácil opinar, pero esa plaza tiene una cancha de fútbol donde yo jugaba, yo quería hacer la mejor plaza del mundo, no lo pude hacer por cuestiones burocráticas”, justificó.

El intendente —en un momento dado — incluso se confundió de día. Cuando los entrevistadores le dijeron que debía preparar la maleta para viajar mañana, respondió que no, que recién el miércoles irá a Estados Unidos. “Ah, a la pucha”, respondió cuando le señalaron que hoy es martes.

Precisamente sobre sus viajes, aseguró que él los paga con su dinero y puede demostrar los extractos de sus tarjetas.

Lea más: “Nenecho” se jactó de su viaje a Miami y la ciudadanía le respondió en las redes

No va a renunciar a la política

Nenecho Rodríguez confirmó además en un momento que no piensa volver a candidatarse a intendente. Sin embargo, no se apartará de la política.

“Ni nunca me voy a retirar de la política. Va a sonar mal pero: ‘puto kue ha político kue no existe’. Que sea lo que Dios quiera, pero diputación no me interesa (sic)”, enfatizó.

Pese a que en algún momento llegó a criticar que lo llamen cartista, Rodríguez hoy aseguró que es amigo personal del presidente de la Asociación Nacional Republicana y líder de dicho movimiento.

“Siempre hablo con el presidente del Partido Colorado, mi líder y amigo personal, Horacio Manuel Cartes Jara. No me inflo, pero es mi amigo personal y líder. No me quiero arropar en sus influencias porque soy un tipo que nunca hice mal a nadie, juro por mi vida y por mi hijo que está en el cielo. Horacio no me va a acompañar si soy un gran delincuente, lógico que me va a soltar la mano”, declaró.

“Nunca robé”, dice el intendente de Asunción

En otro momento, el jefe comunal respondió a las sospechas de malversación de fondos y a la imputación fiscal.

“Yo estoy tranquilo, ni un solo guaraní robé. Y juro por mi hijo, nunca he robado, ni un solo guaraní. Soy un tipo que tiene carácter muy fuerte, que enfrenta, algunos dicen que no es políticamente correcto; seguramente, pero es mi carácter”, señaló.