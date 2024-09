Paseos centrales de la avenida Fernando de la Mora, en calamitoso estado

El proyecto de mejoramiento vial de la avenida Fernando de la Mora, entre Bartolomé de las Casas y la avenida Defensores del Chaco, está siendo llevado a cabo por la Municipalidad de Asunción a través de empresas contratistas. No obstante, algo que llama la atención de los conductores y los peatones, son los paseos centrales que se encuentran destrozados.

ABC constató ayer que efectivamente varios son los puntos que se muestran en calamitoso estado y que en general todo el paseo central se muestra mal. No solo no posee jardinería, pintura o basureros, sino que los cordones no existen en varios puntos y en otros hay escombros tirados.

Los trabajos en la avenida Fernando de la Mora están a cargo del Consorcio Sajonia y corresponden al lote 2 de la licitación ID 388.424, con una inversión de unos G. 12.023 millones, además de una ampliación de G. 2.397 millones. O sea, en total, las mejoras costarán más de G. 14.000 millones. Los representantes del Consorcio Sajonia son Daniel Umsza Guch y Alba Marina Penayo Recalde.

Consultado sobre si las empresas contratistas no deberían arreglar también el paseo central, el director de Obras Municipales de la comuna asuncena, Antoliano Benítez, explicó que “La dirección de Obras se encarga de levantar los cordones en toda la longitud a través del contrato con la empresa”. Luego, agregó que “el mejoramiento del paseo o separador central, al ser de ancho variable, se va a encarar vía administrativa”.

Fernando de la Mora: Avenida aún no fue terminada

Benítez aclaró que la obra de mejoramiento de la avenida aún no fue inaugurada. “Parte del mejoramiento es el levantamiento de los cordones, que va a permitir rellenar con pasto, jardinería o lo que crea pertinente realizar el departamento de Áreas Verdes”, finalizó.

La obra continúa de manera “interminable”, ya que los trabajos debían haberse inaugurado hace más de un año. No obstante, como muchas obras de la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) ,las tareas presentan atraso.