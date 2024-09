Concurso docente: ¿Qué pasará con los maestros que se aplazaron? Esto responde el MEC

“No sé si estrictamente es que se aplazaron. El objetivo es generar una dinámica en donde los maestros puedan integrar el Banco de Elegibles, entonces hay una prueba y entran los que tienen mejor puntaje, entran los que están más preparados, lo cual es un seguro para la educación”, comenzó diciendo el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Fernando Ramírez, al ser consultado sobre el tema, este fin de semana.

Es que la mitad de los docentes no está preparada argumentó un periodista durante la entrevista. “Para eso están los filtros. Para eso, es una oportunidad y que se sigan preparando y que sigan estudiando. Aquí hay que ser muy claros, porque parece que los maestros que entran al sistema no están preparados. No es cierto, los que entraron al sistema están preparados porque pasaron la prueba”, remarcó Luis Fernando Ramírez.

Al hablar de los aplazos en estas pruebas, Ramírez también hizo hincapié en la calidad de la educación en los institutos de formación docente. “Es una llamada de atención también para que revisen los lugares donde están estudiando. Hay que pensar un poco en eso también, es decir, hay gente que ha estudiado tres, cuatro años, y hoy no pasa esta prueba, entonces tenemos que revisar qué está pasando con todos los centros que están formando a los docentes”, dijo.

El ministro, que con las modificaciones legales realizadas también es, desde este año, el titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), indicó que actualmente hay casi 150 institutos de formación docente, entre privados y públicos.

“Pueden abrir los centros de formación docente, pero esta es la dinámica del control, porque vos te vas a ir a un lugar, vas a invertir tres años y no vas a pasar el examen. Entonces ahí hay una selección natural, la gente ya va a saber dónde ir a estudiar”, señaló. Agregó que desde el Cones ahora buscan “elevar un poquito, para que podamos hablar de licenciaturas”, con el objetivo de que luego los docentes puedan ser master y doctores.

El titular del MEC explicó que los maestros que se presenten a los concursos y no pasen los test, podrán presentarse a otros. “Tienen posibilidad. Vamos a seguir haciendo concursos porque creemos que es la mejor manera de que los buenos maestros, los que se preparan y estudian, que también son muchos, puedan estar en el Banco y puedan estar en las aulas”, indicó.

La semana pasada, en la primera fecha del examen para acceder al Banco de Datos de Docentes Elegibles (BDDE), de 12.028 participantes, 6.105 se aplazaron y 6.013 pasaron.

Los test se rinden por departamentos y siguen este 9 de octubre, en Caazapá, Misiones, Itapúa, Alto Paraná y Ñeembucú.

El 21 de octubre será en Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú. Por último, el 6 de noviembre el examen será para docentes de Paraguarí, Cordillera, Guairá y Caaguazú.