Alertan sobre posible escasez de agua potable: crítica sequía ya afecta reserva de acuíferos

La sequía que viene sufriendo el país desde hace al menos tres años no solo afecta a los pobladores del territorio chaqueño, al sector naviero y a los animales. El director general de Protección de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, David Fariña, explicó que la escasez de lluvias afecta directamente a las reservas de agua de los acuíferos y eso podría implicar escasez de agua potable a futuro.

“La preocupación principal es el abastecimiento de las comunidades. El 80% del país se abastece de aguas subterráneas, de los acuíferos que se recargan gracias a las lluvias”, expresó.

Explicó que el agua de las lluvias llega al acuífero Patiño en aproximadamente 8 a 10 meses. Eso implica que si en este periodo no se registran precipitaciones importantes no se va a recargar y eso podría resentirse el año que viene.

“Hemos tenido una situación de tres años de sequía, aproximadamente, donde la tendencia del bajo nivel de acuíferos se está dando de manera sostenida y la demanda que tiene este recurso natural va en aumento”, advirtió.

En el caso de ese acuífero, detalló que abastece a toda el área metropolitana a través de las distintas aguateras y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Alrededor de 2.000.000 de personas reciben agua a través del mismo.

“Hoy tenemos el recurso, todavía no tenemos dificultades, pero las reservas y las recargas de agua no se dieron. La demanda es sostenida y puede aumentar. Hoy tenemos cuantificada la reserva, pero no sabemos hasta cuándo podríamos (tener agua)”, explicó.

Essap garantiza más perforaciones

Sobre qué está haciendo el Mades ante esta situación, explicó que viene haciendo recomendaciones a las distintas instituciones involucradas, para que puedan prever medidas de contingencia.

Por ejemplo, aseguró que desde la Essap ya tienen varios planes de contingencia y dicen estar preparados. “Dicen que están en condiciones de hacer otras perforaciones para paliar la situación”, aseguró.

En cuanto a las aguateras privadas, señaló que podrían aumentar las horas de bombeo para poder paliar la falta de agua que podría registrarse a futuro.

