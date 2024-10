Acueducto del Chaco “reventó como un colador”: estas son las fallas y la posible fecha de solución

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) detectó múltiples fallas durante el proceso de fiscalización y reparación del acueducto construido en el Chaco. El presidente Luis Fernando Bernal explicó que el problema se da en el primer tramo de poco más de 200 kilómetros, que costó casi US$ 50 millones.

Explicó que se hicieron recientemente cuatro reparaciones grandes y que se “arriesgaría” a decir que en este mes de octubre terminarán las obras paliativas para empezar a poner de vuelta en funcionamiento el acueducto. Acotó que no garantizan que ya no se tendrá pérdidas, pero que sí disminuirían.

Explicó que cuando el gobierno anterior quiso poner en funcionamiento el acueducto “reventó como un colador”, debido a la presión. Explicó que “en los papeles” fue diseñado para soportar una presión de 25 bar, pero no pudo con apenas 8 bar.

Señaló que uno de los principales problemas se da por simple gravedad, pues la construcción se hizo sin tener en cuenta la diferencia de altura que se tiene durante todo el tramo. Es decir, el primer punto es mucho más bajo que el segundo, lo cual indica que se requiere mucha presión para el bombeo.

Sin embargo, el bombeo no se puede hacer porque la cañería no soporta la presión. “Tenemos que instalar una estación de bombeo en el kilómetro 100 para tener una salida en la progresiva, para que el agua no retorne por la gravedad, se rebombea ahí y eso permite que el agua llegue a los otros kilómetros restantes”, puntualizó.

El acueducto, “una chambonada”

En otro momento, indicó que se instaló la cañería sin las válvulas de alivio que impidan que los caños se rompan. “El problema principal es que se colocó de una forma equivocada, por no llamarla deficiente. Yo creo que sí (podríamos llamarlo chambonada)”, declaró en ABC Cardinal.

Explicó que al analizar los papeles encontraron múltiples diferencias entre el anteproyecto, el proyecto aprobado e incluso modificaciones y adendas, además de factores climatológicos que afectaron las obras.

“Un problema es que no se colocaron los caños con el encamisado de arena lavada que deben cubrirlos y formar un anillo protector en toda longitud, de todos los kilómetros. Si no tiene ese colchón protector, el caño se mueve”, manifestó y resaltó que esa situación empeora con el suelo arcilloso del Chaco.

Dijo que encontraron en gran parte materiales de buena calidad, pero que se colocaron mal. “Es una cuestión de desidia, mucho más grave”, declaró inicialmente. Sin embargo, luego consideró que en varios tramos encontraron cañería que no era la especificada en el pliego de bases y condiciones ni en el proyecto. “Cañerías de cuarta o no acordes a un proyecto de envergadura, a una presión de 25 Bares y en un suelo arcilloso que presenta muchísimas dificultades”, resaltó.

Finalmente, dijo que en esta primera etapa están abocados a garantizar que llegue el agua al Chaco lo más pronto posible. Sin embargo, también paralelamente se iniciaron auditorías para determinar responsabilidades administrativas o inclusive penales en el marco de esta obra fallida. “No puede ser que una obra de esta envergadura no pueda ser utilizada”, cuestionó Bernal.