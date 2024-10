Paraguarí: instan a concejales colorados a rechazar proyecto turístico de G. 15.000 millones

El pronunciamiento fue acompañado por la mayoría de los miembros, no así por el presidente de la seccional colorada y concejal Andrés Báez. Los miembros de la nucleación política local salieron al paso del dosier del proyecto de infraestructura turística que el intendente Simbrón había remitido a la Junta Municipal para su estudio y consideración.

En sesión extraordinaria desarrollada el miércoles último, decidieron emitir un comunicado en el cual instan a sus correligionarios, que son concejales municipales, a rechazar cualquier pretensión de solicitud de préstamos.

Alegan que se dieron por enterados que de aprobarse una variedad de proyectos turísticos que pretende implementar el intendente, conllevarán una inversión de G. 15.000 millones y, por ende, significará el endeudamiento por más de 10 años de la Municipalidad local.

Cuestionados anteproyectos turísticos

El intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR), contrató en el año 2023 a varias empresas y consultoras para el diseño de anteproyectos de obras y estudios de planificación urbanística que tiene previsto concretar en el casco urbano de la capital del noveno departamento. Para este efecto, ya gastó de los recursos de royalties G. 720 millones.

El jefe comunal apunta al desarrollo turístico del municipio y, entre las obras a desarrollar, figuran el teleférico, la reparación de la piscina municipal construida por los bolivianos, la renovación del mercado municipal, el tren de los cerros, entre otros.

El pedido del intendente fue girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su estudio y redacción de dictamen.

No se realizó pedido de autorización para financiamiento

El presidente de la seccional colorada y concejal municipal, Andrés Báez, manifestó que no apoyó el pronunciamiento, ya que el intendente no solicitó autorización para buscar préstamos y financiar los costosos proyectos.

Aclaró que solicitó la aprobación de los proyectos a ejecutarse en algún momento en el distrito. El intendente habló con la prensa radial, televisiva y escrita sobre el financiamiento de las obras, que demandarán una inversión de G. 15.000 millones, según lo que indicó.

Sin embargo, ese pedido no ha sido formalizado aún ante la Junta Municipal. Ante dicha situación, dijo que, como presidente de la seccional colorada y conociendo lo solicitado por el ejecutivo, no apoyaría un pronunciamiento sobre supuestos ni lo que se difundió en la prensa, ya que no forma parte del instrumento legal para que se expida la Junta Municipal.

Dijo que tampoco acompaña el hecho de que se endeude tanto a la Municipalidad y, en todo caso, estaría conforme en respaldar la concreción de las obras, especialmente aquellas que van a generar ingresos para la Comuna.