Impugnan adjudicación para la construcción del polideportivo de Caapucú

El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), defendió la transparencia del proceso y cuestionó la legitimidad de la protesta presentada por la empresa Magomec SRL, representada por el Ing. Pablo Alfredo Martínez González.

La empresa protestó ante la DNCP, alegando que supuestamente tenía un margen de referencia, lo que significa que tiene un domicilio fijo en el departamento y tributa en la zona, y que no se la tuvo supuestamente en cuenta durante la evaluación de los oferentes. Ante la denuncia el ente regulador impugnó la adjudicación de la obra.

Sin embargo, para aclarar la situación, el ejecutivo comunal solicitó un informe a la Municipalidad de Paraguarí. El ejecutivo comunal de la capital del noveno departamento, Marcelo Simbrón (ANR-HC), confirmó que la empresa Magomec SRL pagó la patente, pero no cuenta con ninguna oficina y tampoco reside en dicho municipio.

El intendente Penayo alegó que ya realizó el descargo correspondiente ante Contrataciones Públicas y que solo está aguardando una respuesta de dicha instancia para proseguir con la empresa adjudicada. Explicó que, de todas maneras, la obra adjudicada por G. 3.149.793.724 a la empresa A& Ware House SA, representada por Adrián Ferreira Miranda, no está paralizada. Además, dijo que como anticipo por la construcción ya se desembolsaron aproximadamente G. 670 millones de los recursos de royalties.

Notificación para acelerar la obra

El intendente indicó que el anticipo desembolsado por la obra, corresponde al 20 por ciento del costo de la construcción del polideportivo. El plazo para la culminación de los trabajos es de seis meses, por lo que debe finalizar en febrero. Ahora, la empresa ya fue notificada para avanzar con la edificación, ya que debe construir hasta lo que se le ha pagado.

Dijo que no cree que la DNCP pida un nuevo llamado o que se adjudique la obra a la empresa que protestó, Magomec SRL, porque, con documentos presumiblemente falsos, quiere hacer prevalecer un margen de referencia que no existe. Agregó que la ciudadanía puede estar tranquila, ya que la adjudicación no representa ningún riesgo para la comuna, porque la inversión está asegurada.