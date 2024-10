Pacientes de Ayolas critican la expresión del consejero de IPS Aníbal de los Ríos

Actores sociales y vecinos de la comunidad ayolense expresaron su molestia a través de sus perfiles de Facebook cuando, en una parte de sus expresiones, el consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), Aníbal de los Ríos, señaló que “el Hospital de Ayolas no te va a salvar de estos quilombos”.

“¡Si él supiera cuántas vidas ha salvado el Hospital Integrado de Ayolas, no hubiese emitido semejante opinión! Evidentemente, ni idea tiene de dónde está parado”, expresó Estela Velázquez.

“¡Preso tiene que estar esta clase de antipatriota! ¡Mínimo, los asegurados tienen que pedir su renuncia o que lo echen como se merece! ¡Avisen, si viene por Ayolas, voy a ‘regalarle’ unos tomates!”

En otro momento, dijo que no entiende cómo se puede tener a esta clase de persona al frente de una institución tan importante; por sus expresiones, se nota la característica de este ser humano, más aún cuando se trata de algo tan sensible y precario como la salud.

Por su parte, Rolando Rolandi, dirigente social ayolense, manifestó que, en primer lugar, quiere saber en qué contexto dijo eso, porque un médico no puede tener una opinión así, invocando su juramento hipocrático. En segundo lugar, no sabe si, atendiendo a una posición económica de la institución o del Gobierno mismo, se está atravesando un momento muy crítico en la República, donde el mismo Estado no tiene plata, y el IPS tiene cuestionamientos demasiado importantes sobre la utilización de sus recursos. “Para mí, es una desfachatez emitir un comentario como ese”.

Isidro Vera, poblador de la Isla Yasyretá, señaló que todos los aportantes del IPS tienen los mismos derechos, ya sean los aportantes de Asunción, de las capitales departamentales, y en este caso en especial, como en el de Ayolas, porque en esta ciudad los funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) son los grandes aportantes. “En primer lugar, no se puede hacer discriminación; en segundo lugar, no se puede dejar de ver esa importancia de los aportes de la gente de Ayolas; esos recursos van al presupuesto del IPS”.

