Quejas contra agendamiento en IPS: usuarios madrugan para conseguir citas para un mes después

Un equipo de ABC TV visitó esta mañana la Clínica Periférica “Nanawa” del Instituto de Previsión Social (IPS), ubicada en el barrio Trinidad de Asunción, y verificó varias quejas de pacientes, principalmente relacionadas con el agendamiento de citas médicas.

Una paciente cuestionó que se tarda bastante tiempo en lograr una cita, pues comentó que consiguió consulta con una diabetóloga recién para el 5 de noviembre; es decir, casi un mes después.

“Tarda mucho (el agendamiento) cuando van a ser especialidades, después de mes a mes y medio te dan, y hay que madrugar”, comentó Viviana Samaniego, usuaria que -señaló- tuvo que ir al centro asistencial poco después de las 05:00 para lograr conseguir turno para oftalmología.

No hay turnos o especialistas

Otra paciente, sin embargo, no consiguió turno con un oculista porque llegó a las 06:20 y ya no había citas disponibles ni siquiera para la tarde.

Una usuaria de la tercera edad también se quejó de que llegó temprano para conseguir cita con un otorrinolaringólogo, pero no logró agendarse porque le señalaron que esta clínica no cuenta con dicho especialista. Tampoco la funcionaria de agendamiento supo informarle en qué centro asistencial del IPS podía ir para lograr turno con dicho profesional.

Agendamiento, solamente a la mañana

Los usuarios, a la vez, se quejaron de que el agendamiento solamente se realiza a la mañana; es decir, si uno va en el transcurso del día ya no podrá conseguir ningún turno.

Además de ello, lamentan que deban madrugar para poder obtener una cita médica porque “compiten” con otros usuarios que también buscan agendarse.

Call center no funciona

“La atención es buena acá, pero debe mejorar algunas cosas; por ejemplo, el call center es lo que más necesita. Yo necesito consultar hoy y vine de madrugada porque no consigo por call center”, comentó la paciente Carmen Amarilla.

Agregó que, pese a que madrugó este martes, se agendó para una cita médica recién a la tarde, por lo que prácticamente tendrá que pasar el día en la clínica por la falta de disponibilidad de turnos. “Las 05:00 llegué acá, desde San Lorenzo. No me queda de otra (que quedarme), porque para ir y venir ya es lejos. Solo a la tarde hay ginecología, me dijeron”, lamentó.

Falta de medicamentos

También se pudo recolectar quejas por la constante falta de medicamentos. “Debe mejorar el tema de los medicamentos, especialmente porque estamos pagando millonadas y veo gente sufriendo buscándolos. En la atención médica también el tema de los turnos disponibles. Pero recalco lo de los medicamentos; en mi caso, tuve que comprarlos por un simple resfrío porque no había expectorante y tuve que comprar. Estoy pagando muchísimo y tengo que comprar otra vez”, lamentó Sara González, paciente.