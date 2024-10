IPS: “No puedo opinar porque no tengo la información completa”, dice director en Ayolas

AYOLAS. Tras las manifestaciones del consejero del Instituto de Previsión Social, Aníbal de los Ríos, quien, en un momento de sinceridad, manifestó que no hay que gastar en hospitales del interior, sino en Asunción, porque son los que reditúan en la imagen de las autoridades, el director del Hospital Integrado de Ayolas (IPS – MSP), Carlos Feltes, dijo que no puede opinar al respecto porque no tiene la información completa, solamente una parte. Existen faltantes de medicamentos y de especialistas médicos, expresó.