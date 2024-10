Héroe de su comunidad: camarógrafo se arrojó a pozo para salvar a bebé

Julio Cristaldo, quien se desempeña como camarógrafo en el distrito de Félix Pérez Cardozo, Villarrica (Guairá), y es muy conocido por los habitantes por registrar noticias diarias, ayer cambió de rol y le tocó ser protagonista de un hecho.

El profesional se encontraba en un rezo en una vivienda dentro de la compañía Kokuere Guazu cuando observó cómo un pequeño niño de dos años caía a un pozo de agua.

Mientras algunas personas buscaban al bebé y otras se percataban aterrorizadas de que se había caído, Julio Cristaldo no se detuvo a pensar y actuó sin perder tiempo, lanzándose al pozo para sacarlo.

Destacan su rápido actuar

Todos los pobladores destacaron el heroico y rápido actuar de Julio, pues, si él no se lanzaba, el menor no hubiera sobrevivido al accidente. Por otro lado, las personas estaban concentradas en la actividad religiosa y, si el camarógrafo no se hubiera dado cuenta, quizá nadie hubiera visto a tiempo al niño.

Si bien algunas personas notaron lo que estaba pasando y corrieron hacia el pozo, el único que se animó a lanzarse y tomar acción fue Julio Cristaldo, por lo que sus propios vecinos lo denominaron como el héroe de la comunidad.

Pensó en sus hijos

Julio (44), quien trabaja desde hace más de 23 años en el Canal 8 de Villarrica, contó a ABC que cuando vio que el niño cayó al pozo y escuchó el grito de la madre desesperada, le vinieron a la mente sus hijos y nietos. Dijo que reaccionó rápido porque no iba a soportar que un bebé pierda la vida.

Eso fue lo que lo motivó a reaccionar rápido, utilizando una manguera como soga y atándosela en la cintura para saltar al pozo. Una vez que llegó hasta el niño, lo sostuvo de la capucha y luego lo tomó en brazos. Dentro del pozo, se tomó unos segundos para respirar y los vecinos tiraron de la manguera para sacar a ambos.

Según estima Julio Cristaldo, en total demoró tres minutos en sacar al pequeño del agua. Cuenta que si demoraba un poco más, el niño se ahogaría.

El bebé pudo salir del pozo y volver sano y salvo con sus padres, que agradecieron a Julio Cristaldo por su ágil y noble acción.