Fiscalía no imputa a industrias que contaminan el ambiente en Tablada, denuncian

El vocero de los vecinos de Tablada Nueva, Ricardo Merlo, refirió que el Plan Regulador de Franja Costera de Asunción, elaborado en la Junta Municipal, expone alternativas para los frigoríficos para que puedan mudarse a una zona industrial, dejando así los barrios populosos que lo rodean.

“Van a poder hacer edificios de mayor altura, -cuando esas industrias dejen de faenar- lo que será una buena inversión, pueden vender a mejores precios del mercado cuando deseen salir”, indicó el exagente del Ministerio Público y vocero de los vecinos de Tablada Nueva.

Añadió además que “lo que no pueden seguir haciendo es la faena, por la sangre, las churas, el rumen, que llena de mal olor, por los procesos de tratamientos que generan gases y olor. Ya no son sostenibles en una zona donde están afectados cuatro barrios, no solo Tablada”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actuación a nivel local siempre tiene que ser la primera reacción en un proceso altamente democrático, “pero hay actores ausentes, Mades, que hace dos o tres sanciones a más de una veintena de empresas”, recalcó.

Lea más: Vecinos de Tablada no confían en que Plan regulador solucione problemas con frigoríficos

“La Municipalidad se constituyó y encontró que trabajan en contra de la ley de los requisitos ambientales. Se sigue tirando huesos, molienda de huesos, trabajan con las vísceras y la Fiscalía no ha hecho una sola imputación”, opinó.

iFiscalía se convirtió en un “tramitador de papeles”

“Yo creo que hay signos evidentes, que la Fiscalía es tramitador de papeles igual que la Municipalidad, todas las direcciones hicieron intervenciones y seguimos con los malos olores”, atestiguó.

Reconoció: “No podemos desconocer el aporte de la ganadería, pero debería integrarse la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), otra gran ausente. Los procesos administrativos que ha propuesto la Municipalidad deben resolver el problema”, advirtió.

Lea más: Buscan sumar a Rediex y Senacsa en Comisión que planea sacar a frigoríficos de Asunción

“Son simples trámites de papeles de alta sospecha de funcionarios públicos y contaminadores. No podemos seguir en el trámite. La ordenanza municipal da un plazo -de cinco años- pero aquellas empresas al margen de la ley tienen que cumplir”, subrayó.

Según Merlo, los vecinos tienen mucho miedo. “Hay vecinos a favor de que se queden -los frigoríficos- porque están con trabajo ahora, pero cuatro barrios lo único que quieren es respirar aire puro”, dijo.

“El espacio común es el aire, tenemos que llegar a un acuerdo ambiental, respetar las reglas ambientales para que la industria esté sin generar olores, y la gente puede vivir con dignidad”, declaró.

“Queremos un Paraguay donde se cumpla el derecho a la igualdad, pero aquí hay unos que se hacen de dinero a costa de otros que soportan el mal olor y vulneran los derechos. Los frigoríficos se tienen que comportar como buenos vecinos”, concluyó.