IPS: hartos de malos servicios, asegurados ya no quieren pagar seguro social

Trabajadores y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), que desde hace tiempo padecen las carencias del seguro social, denunciaron una vez más estar desesperados por la falta de medicamentos, algunos de elevado costo y que deben ser consumidos cada mes, generando millonarios gastos de bolsillo al enfermo.

Lea más: Call center del IPS: “Son unos sinvergüenzas”, afirman asegurados indignados por mal servicio

Telmisartán (presión arterial alta); pregabalina (anticonvulsivos); nebivolol (insuficiencia cardíaca crónica); espironolactona (insuficiencia cardíaca congestiva), entre varios otros fármacos, se encuentran en falta en las farmacias del IPS, según las denuncias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los asegurados del IPS afirman estar cansados de pagar por un servicio de salud que no tienen. “Por qué estamos obligados a pagar, siendo que te vas y no conseguís remedio ni doctor; para el día de la jubilación ya van a tragar toda la plata del IPS, quién sabe siquiera si nos vamos a poder jubilar”, lamentó Juana Recalde, quien dice que pese a tener 25 años de aporte, preferiría ya no pagar IPS y pagar un seguro privado.

Lea también: Quejas en IPS: pacientes deben madrugar para agendar citas de hasta un mes después

Aníbal Díaz opinó igual, asegurando que “le estamos regalando nuestra plata, nuestro sacrificio a estos sinvergüenzas del IPS”. El asegurado indicó que desde hace cinco meses no puede retirar sus medicinas, por lo que además de pagar mensualmente al IPS poco más de G. 500 mil, gasta en medicinas alrededor de G. 750 mil.

IPS: denuncian falta de médicos en clínicas periféricas

Otro aportante del IPS contó a ABC que en varias ocasiones ya intentó concertar una cita con un especialista en odontología en la Clínica 12 de Junio. El hombre, quien pidió que no sea revelado su nombre, denunció que las tres profesionales que dispone el servicio, nunca están. “Son unas raboneras, que no están en sus puestos de trabajo nunca, y la directora del hospital no hace nada”, afirmó.

Lea más: Denuncian presunta mala praxis en IPS Central tras fallecimiento de mujer luego de un parto

Los asegurados del IPS también se quejan de la falta de cardiólogo, oftalmólogo, pediatra y flebólogo en los servicios del ente, por lo que deben buscar atención privada en muchos casos.

Las quejas en contra del sistema de agendamiento del IPS también continúan, principalmente contra el call center. Nubia Duarte contó que es muy frecuente que los operadores del sistema corten la llamada. “Es una vergüenza el IPS; llamás para sacar cita, estás en la posición 230, esperás por horas y cuando estás por llegar, ellos te cortan”, cuestionó.