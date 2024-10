Call center del IPS: “Son unos sinvergüenzas”, afirman asegurados indignados por mal servicio

El Instituto de Previsión Social (IPS) maneja tres sistema de agendamiento para sus asegurados: ventanilla, la plataforma Mi IPS y a través del call center. Este último es uno de los más cuestionados por la pésima atención que brinda. Los aportantes del seguro social refieren que esperan prolongadas horas para ser atendidos y cuando por fin logran la comunicación, el personal en la línea corta la llamada o anuncia que ya no hay turnos disponibles para la especialidad que se requiere.

Pese a las interminables quejas por la mala atención, las autoridades del IPS poco y nada hacen para mejorar el servicio, denuncian los asegurados, que piden desesperados un mejor sistema para agendar una consulta médica.

“Cuando llamás al call center desde un celular, suena y esperás media hora o una hora gastando saldo y nadie atiende. Son unos sinvergüenzas que dan turno a sus amigos, y al pueblo le dicen bien gracias”, denunció a ABC un asegurado que prefirió omitir su nombre.

La señora Mirian Segovia, otra asegurada del IPS, contó el suplicio que pasó intentando conseguir una cita médica con un psiquiatra. Según dijo, llamó al call center a las 07:00 del lunes último y se encontraba en el puesto 16 de atención. No obstante, pasaron 30 minutos y todavía seguía en el mismo puesto.

“Buscaba consultar con un psiquiatra. Una hora esperé y nada; creo que no existe forma de conseguir algo en el IPS, ni aunque espere una semana en mi celular”, lamentó.

IPS: telefonistas del call center cortan la llamada, dicen asegurados

Cada vez más frecuentemente, los asegurados del IPS denuncian que tras esperar por varias horas, finalmente no son atendidos en el call center para agendamiento. Otros afirman que son atendidos, pero que los telefonistas cortan la llamada.

Rocío González, una aportante del seguro social que busca la atención de un especialista a través del agendamiento del call center, afirmó que llamar es un desastre. “Cuando te va a tocar (la atención) te cortan (la llamada), una vergüenza es”, criticó.

“Después de esperar por horas, te cortan la llamada, es un mal servicio, un caos sin resolver y sin respuesta”, lamentó por su parte Azucena Rivas.

Virginia Zelada, otra aportante del IPS, contó que esperó más de 60 minutos y que finalmente cuando le atendieron en el call center, le comunicaron que ya no había disponibilidad de turnos para la especialidad que requiere. “Por qué no graban un mensaje que avise que ya no hay turnos, así uno no espera una hora en línea, te hacen perder el tiempo”, se quejó.

El señor Sindulfo Abadíe, quien busca marca una cita médica con un hepatólogo, y la señora Mónica Vega, quien requiere de la atención de un neumólogo, también se quejaron por la pésima atención que reciben los asegurados en el sistema de call center.