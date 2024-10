Caso Scanner: funcionarios aeroportuarios van a juicio por hechos ligados al narcotráfico

Tras finalizar la audiencia preliminar este lunes último, a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 423, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, elevó a la instancia de juicio oral y público la causa “Eliana Beatríz Cardozo Ramírez y otros s/Ley 1881/2002 Que modifica Ley 1340 (Ley n° 6379 Crimen Organizado)”, en el marco del caso denominado Scanner. El Ministerio Público está representado por el fiscal Osmar Segovai, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

En dicho proceso penal fueron acusados el exgerente de seguridad aeroportuaria Ramón Isacio Arrúa Fernández, el supervisor de rayos X Basilio Darío Rodríguez Hetter, la operadora de escáner de rayos X y de control de pasajeros y maletas Martha Liliana Coronel De Chávez y el también gerente de seguridad aeroportuaria Luis Alberto Servián Zárate.

El magistrado también rechazó varios incidentes planteados por las defensas, como el cambio de calificación y aplicación del procedimiento abreviado, así como el incidente innominado de solicitud de desgravación, nulidad de la acusación , pedido de sobreseimiento provisional, así como el levantamiento de la inhibición y embargo sobre los bienes de los procesados. También, mantuvo la prisión preventiva para todos los acusados.

A los cuatro ex funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), se les acusa de haber facilitado la remisión de sustancias estupefacientes al exterior del país, la realización por parte de funcionarios encargados de de la prevención de delitos establecidos en la Ley N° 1340/88 y asociación criminal. En este aspecto, por los hechos señalados, los procesados se exponen a una pena de hasta 25 años de prisión.

Por este mismo caso, también fue acusada la supuesta “mula” Eliana Beatriz Cardozo Ramírez, quien el 11 de octubre de 2023, cayó presa en un control antidrogas en el aeropuerto. Según los datos, con ayuda de los ahora acusados, sorteó los puntos de control con una maleta con 10 kilos de cocaína, pero antes de embarcar pidió ayuda a un agente de Senad que la descubrió. El fiscal solicitará la acumulación de los expedientes de cara al juicio oral, esto para que los cinco sean objeto del mismo juicio.

Funcionarios aeroportuarios permitieron tránsito de droga, según MP

De acuerdo con datos obtenidos en el marco de la pesquisa, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas tuvo complicidad de los funcionarios públicos, quienes, en uso de sus atribuciones en las áreas de seguridad del aeropuerto permitieron el paso de la carga de cocaína.

En ese sentido, se observó a través de imágenes de circuito cerrado que Ramón Arrúa acompañó a Eliana Cardozo desde el acceso a embarque hasta el área de escáner por Rayos X (acceso para diplomáticos), donde inspeccionó su equipaje. Ahí, se presume que habría tenido participación activa en las coordinaciones y maniobras realizadas fuera de los protocolos de seguridad, permitiendo que estos se desarrollen de manera efectiva por medio de acciones u omisiones.

Por su parte, la funcionaria Marta Coronel fue quien llevó a cabo la inspección corporal de la pasajera Eliana Cardozo, así como de las pertenencias de esta mujer, por medio de las imágenes de Rayos X , al momento de operar el escáner, visualizó imágenes llamativas, pero efectuó maniobras elusivas para ocultar dicho evento. Todo esto fue corroborado a través de filmaciones de circuito cerrado. En ese momento, Coronel estaba acompañada de Arrúa, Rodríguez y Angelina Bogarín Benítez, esta última operadora de Rayos X.

El gerente de Seguridad de la Dinac en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Ramón Arrúa, carga en el scanner la maleta contaminada de la mujer.

Hechos corroborados por investigadores

De acuerdo con el seguimiento de las imágenes de circuito cerrado del aeropuerto Silvio Pettirossi, se pudo observar que el funcionario Luis Servián marcó su salida de turno a las 15:28 del 11 de octubre, en el reloj biométrico. Luego, volvió a ingresar a las instalaciones de la terminal aérea y esperó sentado ,a la pasajera Eliana Cardozo, que llegó al sitio a las 16:02, para después entregar a ella unos documentos y retirarse luego.

A las 16:15 aparece en imágenes la pasajera Eliana Cardozo formando fila para hacer su check-in con Air-Europa. A las 16:28, el gerente de seguridad Ramón Arrúa se acercó a Cardozo y la condujo a la zona Embarque - Rayos X, una zona que es exclusiva para diplomáticos y tripulantes de cabina de las compañías aéreas.

Sin embargo, Arrúa en uso de sus funciones llevó a Cardozo hasta ese espacio y verificó una maleta bordó de la mujer mediante el scanner. En el lugar estaban en ese momento, Marta Coronel, Angelina Bogarín y más tarde, se uniría Basilio Rodríguez.

A las 16:30 se observó que Ramón Arrúa y Basilio Rodríguez ingresaron a una oficina, ubicada detrás de la zona de Rayos X, con la maleta de Eliana Cardozo. Posteriormente salieron de esa misma sala y convocaron a la pasajera. A las 16:31, las filmaciones muestran a Arrúa, Cardozo y Rodríguez salir de la sala y con la maleta contaminada.

A las 16:35 el agente de la SENAD procede a la apertura y verificación de la maleta de Eliana Cardozo y al abrir uno de los compartimientos visualiza un envoltorio de tela color azul con varios paquetes rectangulares de cocaína.

Funcionaria notó la carga y omitió protocolo

Ya a las 16:33, cuando Eliana Cardozo estaba camino a la zona de Migraciones, la funcionaria Angelina Bogarín se percató de la imagen llamativa en el escáner de Rayos X de la maleta que había pasado minutos antes, y le avisó a Basilio Rodríguez que mire el monitor.

Poco después, la funcionaria tomó unas bandejas rojas -en las que se colocan pertenencias pequeñas para su inspección- y las pasó por la máquina a modo de manipular la imagen, y que así aparezca como última verificación las bandejas.

Luego de ese episodio, la pasajera Eliana Cardozo fue hasta un puesto de la Senad, donde el agente Francisco Medina, procedió a la inspección de su equipaje detectando los paquetes rectangulares que derivaron en su detención, tras constatarse que eran panes de cocaína.

Investigación también vinculó a senador Líder Amarilla

El nombre del senador liberal Líder Amarilla figura en la acusación presentada en el caso Scanner por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Osmar Segovia, contra cuatro funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por narcotráfico.

Los acusados son Ramón Isacio Arrúa Fernández, ex gerente de Seguridad Aeroportuaria; Basilio Darío Rodríguez Hetter, ex supervisor de Rayos X Zona Embarque; Martha Liliana Coronel De Chávez, operadora de escáner de rayos X y encargada de control de pasajeros y equipajes; y a Luis Alberto Servián Zárate, ex gerente de Seguridad Aeroportuaria.

Los hechos atribuidos a los mismos son la remisión de sustancias ilícitas al exterior (art. 26°), la realización por funcionarios encargados de la prevención de delitos (art. 40°) y asociación criminal (art. 42°), según la Ley N° 1.340/88. En los casos de Luis Zárate y Ramón Arrúa como coautores; mientras que Basilio Rodríguez y Martha Coronel, como cómplices del primer hecho y coautores en los dos últimos ilícitos.

La acusación además de detallar que los funcionarios habrían actuado en connivencia y complicidad con una organización criminal internacional, para permitir el tránsito de sustancias en maletas, con la permeabilidad de los protocolos de control, también revela estrechos vínculos entre el senador liberal Líder Santiago Amarilla Ríos.

Dicha vinculación se pudo constatar a través de una investigación previa denominada “Oasis”, realizada a través de técnica especial, como escuchas de comunicaciones telefónicas. Mediante estas, se estableció la conexión entre Luis Servián y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera (también imputado en esta causa), y de ellos con el senador Líder Amarilla, a quien visitaron en el Senado y quien visitó a Servián en Emboscada.

Acusado operó a través del senador Líder Amarilla, según Fiscalía

De acuerdo con los datos de la Fiscalía y la transcripción de las escuchas obtenidas mediante el operativo “Oasis”, Luis Servián maniobró a través del senador liberal Líder Amarilla para la consecución de un puesto en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, con la finalidad de realizar actividades ilícitas.

Luego de que Servián haya obtenido el cargo para cumplir funciones en la gerencia de Seguridad del aeropuerto, procedió a su vez a operar para que los funcionarios y agentes de la Senad permanezcan en sus respectivos cargos y no sean removidos.

En todo ese tiempo, las conversaciones primeramente se dieron entre Luis Servián y Carlos Duarte, y de estos también con un agente de la Senad, Jorge González, que estaba asignado a la cobertura de seguridad del aeropuerto situado en la ciudad de Luque.

En tal sentido, los Luis Servián y Jorge González, así como otro agente especial de la Senad, mantuvieron una reunión con el senador Líder Amarilla en la sede de la Cámara de Senadores, el 21 de setiembre de 2023, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Seguridad y Control Civil y Policial de la Cámara de Senadores presntado al Ministerio Público.

A esto se suma que, a las 16:30 del 11 de abril de 2024, Luis Servián recibió la visíta del senador Lider Amarilla y de Carlos Duarte, quien fue detenido en Luque el 13 de mayo de 2024, en su lugar de reclusión que es la Penitenciaría Regional de Emboscada. Sin embargo, dicha circunstancia no consta en el libro de registro de personas visitantes, pero se pudo obtener a través de una constitución fiscal en dicho penal a través del oficial de Guardia Guillermo Velázquez, quien percatarse de la presencia de un legislador, anotó sus datos en una hoja simple y luego realizó una toma fotográfica de la mencionada anotación en donde consta la fecha y hora de dicha visita.

