Enrique Riera: “Manuel Cristaldo Mieres estaría muerto”

En comunicación con ABC Cardinal, el ministro del Interior, Enrique Riera, comentó que manejan la información del probable fallecimiento de Manuel Cristaldo Mieres, exlíder del Ejército del Pueblo Paraguayo.

“Tenemos casi la certeza que está muerto Manuel Cristaldo Mieres. Informaciones obtenidas de inteligencia (señalan) que después de aquel enfrentamiento ante el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), él quedó malherido y no pudo acceder a la medicina suficiente y habría fallecido. Pero hasta que no se encuentre el cuerpo no podemos asegurarlo”, comentó.

El mencionado enfrentamiento se produjo el 23 de octubre del 2022 en Cerro Guazú, departamento de Amambay, donde se confirmó el fallecimiento de Osvaldo Daniel Villalba Ayala, alias Comandante Alexander, líder del EPP.

El pasado sábado 12 de octubre, las hermanas Carmen y Laura Villalba, así como Francisca Andino, fueron trasladadas a la penitenciaría de Minga Guazú, en Alto Paraná. Las integrantes de la banda de secuestradores y asesinos autodenominada EPP seguían operando desde el Buen Pastor.

Este traslado se ejecutó luego de que se encontraran cuatro celulares en las celdas de Carmen y Laura Villalba. “Lo que encontramos es que seguían operando y esa fue una de las razones de la mudanza. En el Buen Pastor, por temor o por corrupción, no podíamos impedir y cada vez que requisábamos la celda encontrábamos laptops o celulares”, explicó el ministro.

En alerta ante posible atentado

Desde la cárcel de mujeres, las integrantes del grupo armado seguían organizando a los núcleos del EPP en el Norte. Ahora, en Alto Paraná, están en una celda de máxima seguridad, con muchas horas encerradas, con guardias femeninas y cumpliendo todas las disposiciones.

En otro momento, Riera confirmó que están en alerta ante un posible golpe por parte del EPP el próximo 23 de octubre, fecha de muerte de Osvaldo Daniel Villalba. “Algo de eso hay y estamos en alerta”, aseveró.