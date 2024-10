Día de la Erradicación de la Pobreza: Paraguay, con más de un millón de personas con “pobreza monetaria”

El Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza fue promulgado por las Naciones Unidas en 1992. Esta fecha recuerda la urgencia de alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo. En Paraguay, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señala que paraguaya alcanza los 6.109.000 habitantes y que el 22% de la población vive en situación de pobreza monetaria.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 22% de la población, equivalente a 1.330.000 personas, vive en situación de pobreza monetaria. Dentro de este grupo, cerca de 289.000 personas, aproximadamente el 4% de la población, se encuentran en pobreza extrema, lo que significa que no logran cubrir ni siquiera los costos de una canasta básica de alimentos. El ingreso diario no supera los G. 12.000 per cápita.

Historia y origen

El origen de este día se remonta al año 1987, cuando más de 100.000 personas se reunieron en el Trocadero de París para honrar a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre.

Desde entonces, el movimiento ha ganado apoyo internacional y en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó oficialmente el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Objetivos y significado

Promover la concienciación sobre la extrema pobreza y la exclusión social, instando a los gobiernos y organismos internacionales a tomar medidas efectivas para abordar estas cuestiones.

Generar conciencia sobre la necesidad de erradicar la pobreza para crear sociedades más justas y equitativas.

Destacar las causas y consecuencias de la pobreza, comprendiendo su interrelación con otros problemas globales como la desigualdad y el cambio climático.

Promover la participación activa de las personas en situación de pobreza en las decisiones que afectan sus vidas.

El desafío de la pobreza

Según datos recientes, más de 700 millones de personas viven con menos de 1,90 dólares al día.

La pandemia de Covid-19 exacerbó esta situación, aumentando la vulnerabilidad de millones de personas y subrayando las desigualdades en salud, educación y protección social.

Dimensiones de la pobreza

Pobreza monetaria : carecer de los ingresos necesarios para mantener una vida digna.

Pobreza multidimensional : la falta de acceso a recursos básicos como la educación, salud, alimentación y vivienda.

Pobreza infantil: niños que viven en hogares con ingresos insuficientes, lo cual afecta su desarrollo y oportunidades futuras.

La erradicación de la pobreza

Es el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y requiere un enfoque integral que aborde no solo la escasez de recursos, sino también las desigualdades de acceso y las políticas que perpetúan la pobreza.