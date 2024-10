Inicia juicio a Ramón González Daher por presunto robo de cheques de un juzgado

El condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa Ramón González Daher participará por videollamada, desde la cárcel de Coronel Oviedo, de su juicio oral y público por el robo de 471 cheques del depósito del Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo del juez Humberto Otazú, en el año 2021.

El juzgamiento estará a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate Pastor e integrado por María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro Radice. Tanto el presidente del colegiado como la magistrada fueron recusados, en junio de este año, por la defensa de Ramón González Daher, pero fueron confirmados por la Cámara de Apelaciones.

La Abg. Emma González Ramos, quien durante mucho tiempo ejerció la representación legal de Ramón González Daher, también fue acusada en la presente causa penal, pero a puertes del juicio oral firmó un acuerdo conciliatorio con las víctimas y el Tribunal de Sentencia hizo lugar a la extinción de la acción penal y dictó su sobreseimiento definitivo, ante el allanamiento de la Fiscalía al incidente planteado.

No obstante, la letrada afronta otro proceso penal por haber patrocinado al menos 155 denuncias falsas presentadas por Ramón González Daher en contra de sus víctimas de usura, por supuesta estafa. Dicha causa fue elevada a juicio oral y la Cámara de Apelaciones debe resolver si hace o no lugar a la excepción de incompetencia de jurisdicción para que González Ramos sea juzgada en Luque y no en Asunción.

RGD indujo a una persona a robar cheques, según fiscalía

Durante la audiencia preliminar el acusado Ramón González Daher deslindó responsabilidades en el caso, afirnando que esos cheques él los recibió de parte de uno de sus deudores, que es el señor Alberto Antebi, y que en ningún momento supo que los cheques fueron robados del Palacio de Justicia.

Sin embargo según la acusación presentada por los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, el usurero luqueño en su afán de recuperar las hojas de cheque incautadas de su poder en el marco de la causa penal por lavado de dinero, habría inducido a una persona con acceso al juzgado, entre los meses de febrero y julio de 2021, a sustraer 471 hojas de cobro.

Los cheques estaban distribuidos en dos sobres sellados, 190 y 281 hojas, respectivamente, que estaban resguardados en el depósito del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Nº 1 y formaban parte de un lote de evidencias remitidos por la Fiscalía, cuya desaparición se constató al momento de la remisión de estas con el expediente al Tribunal de Sentencia sorteado.

En este sentido, fue la actuaria de Sentencia Mariana Laterra quien había informado de la desaparición de las evidencias el 5 de agosto de 2021, las mismas que fueron recibidas entre el 5 y 8 de febrero de 2021 por la actuaria Luz Portillo.

A este hecho se sumó la denuncia hecha por Alberto Helfón Antebi Duarte, a quien Ramón González Daher le había entregado tres hojas de cheque que estaban entre las 471 hojas para refinanciarle su deuda, de acuerdo a la acusación de fiscalía.

Ramón González Daher prosiguió con “aprietes”

Otros datos resaltados por el Ministerio Público apuntan que Ramón González Daher usó 19 cheques bancarios de los 471 instrumentos de pago que habían sido sustraídos del juzgado, para cobrar deudas pendientes de sus víctimas de usura. Es así que, entre junio y julio de 2021, tres de esas hojas fueron entregadas a Alberto Antebi.

Otro caso señala que el condenado a 15 años de cárcel promovió en el fuero civil un juicio ejecutivo contra Dolly Bareiro, a través de su abogada Emma González Ramos, utilizando como base 5 cheques que eran parte de esas 471 hojas que la Fiscalía tenía como evidencia del esquema de usura del hoy acusado. En este caso, González Ramos posibilitó el cobro de G. 78 millones en juicio.

Así también, otros 11 cheques del banco Amambay, emitidos a nombre de Emigdio Balbuena, fueron utilizados por Ramón González Daher para intentar su cobro a través del incidente de verificación de crédito, promovido el 20 de setiembre de 2021.

En todos los casos, la abogada Emma González Ramos tuvo activa participación en la intención de conseguir la efectivización de los cheques bancarios librados, que eran parte de los 471 cheques que fueron sustraídos del depósito del juzgado.