Superintendencia de Salud: por cuarta vez, cambian fecha de concurso público

El pasado 29 de agosto, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunció las primeras fechas en relación al concurso público de títulos, méritos y aptitudes para ocupar el cargo de Superintendente de Salud, que actualmente está siendo interinado por el doctor Roberto Melgarejo.

Una primera lista de admitidos fue publicada, un mes después, el 27 de septiembre, pero tras denuncias realizadas por concursantes no admitidos y el Círculo Paraguayo de Médicos (CMP), las fechas fueron modificadas, hasta el momento, en cuatro oportunidades.

El viernes último, el Ministerio de Salud anunció que la lista rectificada de admitidos sería dada a conocer hoy. Sin embargo, el abogado Juan Marcelo Estigarribia, miembro del Comité de Selección anunció que una vez más, realizaron una modificación de fechas.

“Hay un nuevo anunció, porque se volvió a correr los plazos en relación al tiempo del concurso”, afirmó a ABC.

Según dijo Estigarribia, la decisión de realizar estos cambios a la fecha del concurso público que inició hace casi dos meses, se debe a los requerimientos realizados por el CPM, que denunció irregularidades en la selección de admitidos.

Superintendencia de Salud: ¿cuándo se conocerá la lista de admitidos?

En un primer momento, la selección de admitidos incluyó a cuatro postulantes, entre los que se encontraba el doctor Roberto Melgarejo, denunciado por el CMP por supuestamente adulterar documentos para sumar puntos en el concurso.

“La denuncia (que hace el CPM) es por unos certificados que presentó uno de los postulantes y eso es lo que nosotros estamos esperando desde el Comité Ejecutivo, las instrucciones para avanzar en relación a lo solicitado por los médicos, que es remitir notas a los colegios a fin de verificar la veracidad del contenido de sus certificados”, expresó Estigarribia.

Consultado sobre por qué la citada investigación avanza considerando que el doctor Melgarejo anunció el martes de la semana pasada su decisión de abandonar su postulación, Estigarribia indicó que el Comité de Selección todavía no dio curso a la nota presentada por el superintendente interino de Salud.

“Todavía el Comité de Selección no trató la nota presentada por el doctor Melgarejo. Entonces todavía nosotros no le tenemos como admitido o rechazado, porque todavía no pudimos tratar ese punto. Tenemos nosotros esa nota (presentada por Melgarejo), pero todavía no le dimos curso porque el Comité de Selección no se reunió todavía a ese efecto”, afirmó.

Sobre cuándo se estaría conociendo finalmente la lista rectificada de admitidos al concurso público, Estigarribia dijo que será el martes 29 de octubre.