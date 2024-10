Sistema Nacional de Créditos Académicos: ¿qué es y para qué sirve?

El Sistema Nacional de Créditos cambia el formato de la planificación académica en todos los planes de estudio, donde una carrera tiene una cierta cantidad de asignaturas y una carga horaria que se debe completar para culminarla y permite al estudiante adaptarla para complementarla en otra carrera, según explicó Federico Mora.

“Lo que yo hago es optimizar mi tiempo como estudiante de la carrera. Le sacas el máximo beneficio y además ya se vincula lo que el estudiante quiere para su futuro laboral o ya para lo que está inclusive trabajando en muchos casos y luego va a ser su carrera”, indicó.

Dijo que las mallas curriculares que teníamos eran bastante rígidas en ese sentido, pero el mundo fue cambiando utilizando este mismo sistema de créditos que funciona hace 30 años a nivel internacional.

“Esto es lo que permite es darle flexibilidad a la malla curricular, porque dentro de las varias cosas que permite hacer, una de ellas es que el alumno que va a una carrera puede completar el 70, 75% de esa malla que indica la universidad que da como obligatoria troncal de la carrera, pero luego le dice ‘mira, acá tenés un 25% que es un número interesante, es un cuarto de la carrera para que también puedas tomar las asignaturas que te gusten de otras carreras’”, señaló.

Sistema de créditos académicos a nivel internacional

Mora insistió en que el Sistema Nacional de Créditos Académicos permitirá que el estudiante tenga más dinámica e incluso pueda saltar entre carreras, facultades y universidades, incluso con una movilidad internacional.

“Nosotros tenemos muy poca costumbre de que un estudiante nuestro haga un semestre afuera, pero ¿por qué no hace?, porque no tenía cómo ser reconocido lo que hizo afuera. Famoso, me voy, pero yo pierdo el semestre. La experiencia fantástica, pero lo que hice afuera no tiene como serme reconocido acá. El crédito hace un reconocimiento automático, porque el formato del crédito es internacional”, explicó.

Agregó que como los créditos académicos no tienen nada que ver con la malla curricular, sino que son de libre disposición del estudiante, el 25% de una carrera desarrollada se puede tomar y canjear con un plan de estudio, dejando de tomar asignaturas opcionales.

“Te permite terminar la carrera incluso, por supuesto, sumás sin que te reste absolutamente nada dentro del Plan de Estudio, entonces permite la movilidad, permite tomar estudios de otros niveles”, detalló.

Plan de créditos académicos se instalará en 18 meses

Federico Mora explicó que todos los planes aprobados por la Comisión Nacional de Educación Superior (Cones) ya se habilitan con el Sistema Nacional de Créditos Académicos. Para las carreras ya habilitadas, tendrán 18 meses para aplicar el nuevo sistema, según dijo.

“Todos los planes de estudio del país se tienen que mudar al sistema de crédito. Esto es una transición que inicia ahora ya desde este año, desde marzo por ahí, que sacamos resolución al respecto, todos los nuevos programas que ingresan al Cones habilitados, ya tienen el sistema de créditos como estructura y tenemos 18 meses para que los planes de estudios existentes se trasladen a este nuevo sistema”, refirió.

Señaló que los niveles de salida del sistema educativo terciario son muy altos en Paraguay, donde tan solo una persona de cada 10 culmina una carrera, cuando el promedio en América Latina es de 5 por cada 10.

“Dentro de ese uno de cada 10 puede que haya un gran porcentaje por cuestión socioeconómica, pero puede que haya el que se matriculó en una, finalmente decidió que esa no era su carrera y se fue a otra, y a lo mejor ahí sí está siguiendo, entonces nosotros, el Registro Único del Estudiante nos va a dar la base de datos con calidad para definir y detallar esto”, aseveró.

Dijo que creen que hay aproximadamente 400.000 estudiantes terciarios en el país, dividiéndose aproximadamente 100.000 dentro del sistema público de educación y 300.000 en el sector privado.