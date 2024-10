Bache de Asunción causó daños a vehículo y envió a conductora al hospital

Elvira Herebia, una jubilada que se encontraba circulando en su vehículo por las calles de Asunción para realizar diversos trámites se llevó esta tarde, un gran susto cuando la capa asfáltica en pleno microcentro de la Capital, se hundió bajo su rodado. El vehículo sufrió varios daños y la mujer, terminó en el Hospital General de Barrio Obrero (HGBO), a causa de la hipertensión que le ocasionó el sobresalto.

Una vez recuperada y más tranquila, la conductora se acercó a la redacción de ABC para denunciar el percance, que afirma pudo haber sido fatal. Según contó, se encontraba circulando -en compañía de otra persona- sobre la calle Alberdi, cuando divisa en el asfalto un gran bache que tenía una bolsa de basura negra adentro.

“Desvíe del bache, pero al pasar al lado, el asfalto se hundió. Mi vehículo quedó atrapado y, con mi compañera, nos dimos varios golpes. Ella cayó por completo encima mío y se lastimó con el volante. Tuvimos que forzar la puerta para salir”, contó a ABC.

Herebia continuó su relato diciendo que tras el hecho, que bloqueó por completo la calle Alberdi a la altura de Oliva -frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)- se acercó un efectivo de la Policía Nacional que insistentemente le pedía que intente retroceder el vehículo, un Toyota Noah. “Le dije que no iba a mover, que debía ser la Municipalidad de Asunción la encargada. Él me insistía e incluso me dijo para subir el vehículo y hacer contrapeso para que yo retroceda. Yo comenzaba a tener un fuerte dolor de cabeza por el susto del momento”, afirmó.

Bache en Asunción: grúa municipal solo sacó el vehículo del pozo

En medio de los curiosos y el embotellamiento que generó el percance, se acercó otro personal policial quien le indicó que buscaría la forma de contactar con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, que tiene como intendente al imputado Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Finalmente, tras varias llamadas, se logró la comunicación y, 45 minutos después, llegó una grúa.

Grande fue la sorpresa de la conductora cuando le indicaron que el único trabajo que realizarían era el de mover el rodado para dejarlo sobre la misma calle. “Me dijeron que su único trabajo es ese, sacar del hoyo en que estaba por culpa del mal trabajo que hace la Municipalidad de Asunción. El vehículo arrancó bien, pero era imposible saber el daño que tenía a causa del golpe; porque cuando se hundió en el bache hizo un ruido muy fuerte”, contó.

A Herebia no le quedó más remedio que llamar a un mecánico, quien le confirmó que su vehículo tenía daños en chasis y amortiguador. Además, el eje de la rueda quedó con un ruido que todavía no saben qué desperfecto podría ser. “Yo no me animé a manejar, el mecánico llevó. Las calles de Asunción están en un deplorable estado. Qué hubiera pasado si se trataba de un vehículo liviano, de un motociclista; una persona pudo haber muerto por negligencia municipal”, denunció.

Conductora fue llevada al Hospital Barrio Obrero

En medio del estrés del momento, Herebia se comunicó con dos amigas que acudieron en su ayuda y fueron quienes, posteriormente, la llevaron hasta el Hospital General de Barrio Obrero porque tenía un fuerte dolor de cabeza.

“Me sacaron la presión y tenía muy alta a causa del susto de todo lo que paso, de los nervios. Es un peligro transitar por nuestras calles. Todo Asunción es así y la Municipalidad qué hace”, cuestionó la conductora, que ahora deberá pagar los daños de su vehículo.

Según explicaron desde la Municipalidad de Asunción y la Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay (Essap) una de las cañerías del desagüe cloacal de la zona colapsó, por lo que se dio el hundimiento de la capa asfáltica.

Desde el percance, que ocurrió a las 13:00, cuadrillas de la Comuna y la Essap están trabajando en la zona. En las imágenes compartidas por el MOPC, se puede ver que el hundimiento cedió aún más.