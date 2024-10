Geriátrico de IPS, con serios problemas edilicios y falta de medicamentos, reclaman

La carencia de medicamentos esenciales fue la principal queja, durante un recorrido realizado hoy por ABC TV, en el Hospital Geriátrico Prof. Dr. Gerardo Buongermini del Instituto de Previsión Social (IPS). Los aportantes del seguro social aseguran que desde hace meses padecen la falta de diversos medicamentos, como salbutamol, insulina, glucosamina, alendronato, pregrabalina, entre varios otros.

El déficit de fármacos ocasiona un importante gasto de bolsillo para el paciente y sus familias. Para otros, que no disponen de los recursos financieros necesarios, la falta de medicinas representa la postergación de un tratamiento que puede ser vital.

En ventanilla, una funcionaria confirmó a ABC que el establecimiento sí está desabastecido de numerosos fármacos. Indicó también que los medicamentos más requeridos en el servicio del IPS son los relacionados con el área de cardiología.

“Es lo que más se necesita. Y falta. También (medicamentos) para reumatología. Glucosamina usan mucho los abuelitos y ya (hace) seis meses que terminó”, sostuvo la funcionaria.

IPS: Hospital Geriátrico con problemas de infraestructura

Durante el recorrido realizado por ABC TV, se pudieron constatar también varios problemas edilicios en el Hospital Geriátrico del IPS. Paredes resquebrajadas, pinturas que se descascaran, techos que se están cayendo a pedazos, son algunas de las vistas que se pueden observar en el establecimiento.

En el predio del Hospital Geriátrico se está realizando la construcción del Complejo del Adulto Mayor. La megaobra quedó estancada durante un año debido a la falta de pago del impuesto a la construcción.

Para poder avanzar con los trabajos, el IPS pagó en agosto pasado, US$ 1 millón a la Municipalidad de Asunción.

Entre los servicios que brindará este nuevo hospital se encuentran, por ejemplo, diagnóstico, consultorios ambulatorios para niños y adultos, urgencias para niños y adultos, farmacia, diálisis, laboratorio, internación para adultos mayores, internación para adultos mayores con infecciones y áreas de apoyo. Además, se dispondrá de un estacionamiento para 900 vehículos. Se estima que la obra culminará en unos tres años.

Pese a carencias, asegurados destacan atención médica en Hospital Geriátrico

Aunque las carencias en los servicios del IPS son una denuncia frecuente, familiares de los pacientes hospitalizados en el Geriátrico destacaron la atención que reciben de los médicos.

Una asegurada que está al cuidado de su madre, afirmó a ABC TV que padecieron de diversas carencias y mala atención durante su tiempo en el Hospital Central, donde dijo que “no hay nada”. No obstante, aseguró que luego de ser trasladados al Hospital Geriátrico, no tienen quejas de la atención que recibe su familiar por parte de los médicos.

Los asegurados del IPS mencionaron también que existe un gran inconveniente con la escasez de especialistas, que son insuficientes en las clínicas periféricas, ocasionando esto la centralización en la atención. Aseguraron además que en los servicios periféricos del IPS no se dispone de equipos biomédicos y equipamiento suficiente para que los aportantes del seguro social pueden recibir una buena atención.

Interminables quejas por falta de medicamentos en servicios del IPS

La carencia de medicinas es una denuncia diaria en los servicios del IPS, principalmente en el Hospital Central.

“No hay remedio ni para la presión alta”, afirmó Elida Girrett, quien lamentó que a causa de las carencias del IPS, se tenga que “vivir mendigando”. La mujer indicó que hace dos meses no puede retirar, por ejemplo, telmisartán, porque el fármaco no está disponible en las farmacias del IPS.

En el Hospital Ingavi del IPS los asegurados denuncian que no tienen -desde hace meses- medicamentos como glucosamina, pregabalina, calcio, entre varios otros.