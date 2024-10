En San Pedro frentistas amenazan con bloquear acceso a la empresa vial ante la falta de indemnización

Las protestas se intensifican y ahora los manifestantes advierten que podrían bloquear los accesos a la empresa constructora y detener los trabajos en curso.

Los terrenos y viviendas de estas familias se encuentran dentro de la franja de dominio de la obra vial del Corredor Norte, un proyecto que conectará el departamento de San Pedro con Concepción y es financiado por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

Los frentistas, al ver afectadas sus propiedades, reclaman una compensación justa por los daños y la ocupación de sus inmuebles.

A medida que la situación se agrava, la comunidad pide una respuesta rápida de las autoridades y la empresa para evitar la paralización del proyecto.

“Ya es muy preocupante la situación, no nos hacen caso y entre las comunidades de Aguary Seco y Pirí Pucú, somos 41 familias que no hemos acordado aún. Llamamos, nos movilizamos, pero no nos hacen caso y no nos queda más que en la otra semana cerrar el acceso a la empresa. No vamos a permitir que sigan trabajando sin que no nos paguen a cada frentista”, expresó Antonio Cubilla, uno de los afectados.

En las comunidades de Aguaray Seco y Pirí Pucú, unas 41 familias afectadas por el proyecto vial que conecta San Pedro con Concepción siguen sin llegar a un acuerdo económico de indemnización.

La empresa Ecomipa S.A., una de las constructoras responsables del proyecto, ha expresado su preocupación, ya que la falta de acuerdos y la consecuente ocupación de las franjas de dominio obstaculizan el avance de los trabajos.

El Ing. Hugo García, súperintendente de obra de la empresa Ecomipa señaló que la negociación y el acuerdo con los frentistas están a cargo de una empresa consultora, que debe pactar los términos con los afectados y luego comunicar el acuerdo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Proyecto vial esencial para mejorar conectividad

Solo una vez aprobado el proceso, la empresa Ecomipa podrá proceder con el pago de las indemnizaciones a cada familia.

Este proyecto vial es esencial para mejorar la conectividad entre los departamentos de San Pedro y Concepción. Además, está generando empleos y un notable movimiento económico en la región, lo cual beneficia a la comunidad en general.

Sin embargo, el conflicto actual pone en riesgo estos avances, por lo que es urgente que las partes logren un acuerdo que permita la continuidad del proyecto en beneficio de todos.