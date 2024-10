Video: Nenecho viaja a Madrid con Lizarella tras avalar destrucción de bosque y concretar amenaza a contribuyentes

A través de un video publicado en sus redes sociales, el imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), anunció que nuevamente estará fuera del país. Según dijo, desde mañana participa del Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, a realizarse en Madrid, España, entre el 30 y el 31 de octubre.

El viaje se da apenas horas después de que, en una misma jornada, se concretara la destrucción del Bosque San Vicente, con su aval, para la construcción de un supermercado en su lugar; y se cumpliera la amenaza hecha a los contribuyentes morosos, de incluirlos en una “lista negra”. Ayer, Nenecho firmó convenio con Bicsa, para incluir la información de los contribuyentes en esa base de datos.

El intendente está viajando a España acompañado de su esposa, la senadora Lizarella Valiente (ANR- cartista). En setiembre, la pareja había ido a Miami, Estados Unidos.

En la sesión del Senado de esta mañana, Lizarella Valiente estuvo presente al inicio. En sus redes, alrededor de las 09:00, compartió imágenes suyas sentada en su curul, pero al mediodía ya había sido vista, junto con su marido, en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Sus colegas senadores tomaron nota de una comunicación suya, en la que avisa que estará ausente del país desde mañana, 30 de octubre, y hasta el próximo 4 de noviembre (por 6 días). En la comunicación al pleno no especifica para qué viaja.

Nenecho ya está rumbo a Madrid, pero su comunicación será oficializada mañana

Fuentes confirman que el imputado Óscar “Nenecho” Rodríguez y su esposa Lizarella Valiente ya están rumbo a Madrid. Asimismo, fuentes de la Municipalidad confirmaron a ABC que la comunicación oficial del intendente fue ingresada a la Junta Municipal ayer por la tarde, pero será tratada recién mañana, en sesión ordinaria.

Con este viaje, el intendente volvió a salir del país un mes después de sus últimos viajes, realizados en setiembre, primero a Miami y luego a Nueva York (EE.UU.) dejando al actual presidente de la Junta Municipal, César “Ceres” Escobar (ANR- cartista), como interino en el cargo.

A la ausencia del jefe comunal se suma la de su jefe de Gabinete, Nelson Mora, quien se encuentra de viaje por Corea por invitación de la agencia de cooperación de ese país, según confirmó el mismo días atrás.

En el video que publicó en redes sociales, el intendente señala que este nuevo viaje no tendrá ningún costo para la ciudadanía y que tanto sus pasajes como su estadía, están solventados por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), organizadora de este encuentro que “buscará visibilizar el rol de las grandes ciudades en el desarrollo de Iberoamérica”. Sin embargo, no aclara si la cobertura de la UCCI incluye los gastos de su esposa, a quien no menciona en el video.

Hace un mes, Nenecho y Lizarella paseaban por EE.UU.

En su viaje a Miami, el imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), paseó por los Estados Unidos, donde, con la excusa de hablar de Asunción, realizó turismo de compras junto con su esposa.

El viaje a Miami fue con la excusa de participar de la “Cumbre Internacional de Gobiernos Locales” en la Universidad Internacional de Florida, pero horas antes de la actividad, ambos fueron filmados y fotografiados en una conocida tienda de ropas deportivas. La “cumbre” era sobre catástrofes y cómo enfrentarlas, había dicho el intendente.

Pocos días después, Nenecho volvió a viajar, esta vez solo, a Nueva York (EE.UU.), donde anunció la realización, en noviembre, en Asunción, de una cumbre de economía verde. Mientras, en la capital del país, funcionarios municipales se manifestaban contra el desvío de fondos descontados de sus salarios, que eran para abonar el pago de sus préstamos y aportes a la Caja de Jubilaciones.

Nenecho informó al Juzgado de su viaje a Madrid

El intendente de Asunción está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como “detergentes de oro”. Entre las medidas impuestas por el juez penal de garantías, Rodrigo Estigarribia, él tiene la obligación de comunicar al Juzgado de su salida del país.

Hoy su abogado, Claudio Lovera, aseguró que Nenecho informó de su salida del país antes de viajar a Madrid. Si bien dijo no tener conocimiento de la fecha de retorno de su cliente, el profesional del foro indicó que solo estaría fuera del país por unos pocos días. Explicó que en la comunicación al Juzgado solo se avisa de la salida, al igual que, a su retorno, deberá hacerlo con su ingreso al territorio nacional.

El intendente es igualmente investigado por el desvío de G. 500.000 millones de bonos emitidos para obras que no se ejecutaron, lo cual fue denunciado por ABC y confirmado por la Contraloría General de la República.