Nenecho en Nueva York mientras funcionarios denuncian nuevo desvío de fondos

Miles de funcionarios municipales estarían afectados por una nueva modalidad de desvío de fondos, según ellos mismos denuncian, por lo que se manifiestan esta mañana en el piso 2 del palacete municipal. El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista) ya está siendo investigado por el desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras, por parte de la Fiscalía. También está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en otra causa.

Ahora los funcionarios explican que hace tres meses que el intendente les descuenta de sus salarios diferentes montos de dinero para el pago correspondiente a cooperativas, asociaciones o empresas, pero que el dinero nunca llegó al destino final.

Lea más: Esto dijo Nenecho en su discurso en Miami

Supuestamente, el intendente habría utilizado el monto, a través de su famosa “Cuenta única” para otros fines, dejando a los funcionarios sin el dinero, pero con las deudas. Las empresas, como casas de electrodomésticos, llaman a las personas a reclamar la falta de pago y amenazan con meterlas a Informconf, además de que el incumplimiento ha generado intereses, que recae en los funcionarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De igual manera ocurre con el pago de préstamos a cooperativas y el aporte a organizaciones y sindicatos. Los funcionarios explicaron que en ninguna otra administración habían tenido este problema. Mediante convenio, los diferentes entes han operado siempre con la comuna, realizando esta el descuento a funcionarios y el pago correspondiente a las firmas e instituciones.

Nenecho de viaje y director de permiso. Nadie da respuestas

Los funcionarios comentaron que así como el intendente se encuentra fuera del país, el director de Administración y Finanzas, Edwin López, está con “permiso” y su director interino y asesor jurídico, Benito Torres, no está en su oficina. Es así que no reciben respuestas y decidieron realizar una protesta en el segundo piso de la comuna asuncena. Jefes les informaron que el problema sería que no hay recaudación, explicaron.

Lea más: Juzgado intima a Nenecho a entregar copias de auditoría de Mitic a app de Parxin

Mientras tanto, el intendente ya se encuentra en Nueva York, donde participará de la 79ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA). El tema de este año es “Transformación Educativa: Innovación y Sostenibilidad para el Futuro”. Rodríguez había anunciado que daría un discurso sobre Asunción como ciudad verde, aunque cuando se le pidió explicar el tema, no pudo dar mayor detalle.

En la página oficial del evento, se describe la actividad así: “abordando la crisis educativa mundial desde una perspectiva amplia que incluye el desarrollo de capacidades y conocimientos esenciales para enfrentar los desafíos contemporáneos, como la desigualdad, el cambio climático y la disrupción tecnológica”.

Nenecho dará discurso mañana y no dan detalles

Realizamos la consulta oficial a la comuna sobre el tema del que hablará el intendente en su presentación. Desde la Dirección de Comunicación, respondieron que recién mañana es el evento, por lo que aún no pueden dar detalles al respecto.

Lea más: Municipalidad de Asunción en crisis: análisis de Patria Querida advierte sobre su quiebra

“Hoy tiene reuniones preparatorias y mañana va a hacer en la cumbre un gran anuncio que será beneficioso para la ciudad”, contestaron. Luego, prometieron que mañana proveerán los detalles e incluso un material audiovisual del discurso.

Mientras tanto, el presidente de la Junta Municipal, César Escobar, ha asumido como intendente interino.

Nenecho ya tiene dos causas

El intendente actualmente está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de “detergentes de oro”, por gastos de pandemia. Asimismo, es investigado por la Fiscalía por el desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras, tema que fue denunciado por ABC y confirmado por la Contraloría General de la República.

Lea más: Video: Buzarquis le trató de “ladrón” a Nenecho y este reveló un mensaje

A partir de todas estas irregularidades e investigaciones de la Fiscalía, concejales opositores exigen la intervención de la administración de Rodríguez o su renuncia. Ninguna de las dos cosas se lograron hasta ahora debido al apoyo que Nenecho tiene de los concejales cartistas en la Junta Municipal.