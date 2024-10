IPS: “No me voy a ensuciar por tu remedio”, gritó funcionaria que maltrató a asegurada

El lunes último, una asegurada del Instituto de Previsión Social (IPS) acudió hasta la Clínica Boquerón para retirar sus medicamentos. Como paciente crónica, la aportante es empadronada con protocolo y debe retirar los fármacos para su consumo de 30 días.

La paciente contó a ABC que cuando se acercó a la ventanilla de la farmacia para retirar sus medicinas y también las de su marido, la funcionaria le pidió firmar el ticket que certifica la entrega de fármacos. Ingenuamente, ella rubricó el documento y se lo entregó al personal del IPS.

“Le di el documento firmado y ahí ella me dice que los medicamentos, no hay; si no había nada, ¿para qué me hace firmar?. De los tres que debía retirar para mí, no había ninguno y, de los tres para mi marido, solo había uno. Le pedí que me devuelva el ticket que firmé, porque no me estaba entregando nada, y comenzó a gritarme cosas como: yo no me voy a ensuciar por tu remedio”, contó la paciente, quien pidió no ser identificada por temor a represalias.

La asegurada agregó: “Mi intención no fue acusarla de nada, pero ella se alteró totalmente porque no me quería devolver el papel. Yo lo único que quería era que me entregue mi ticket firmado, porque no estaba llevando ni una sola pastilla del IPS. Ahora creo que le están embaucando a la gente”.

IPS: paciente debe comprar medicinas hace cuatro meses

La denunciante lamentó el maltrato que reciben los aportantes del seguro social, principalmente los adultos mayores. Pidió a los funcionarios de la previsional que sean más empáticos y humanos.

“Ella (la funcionaria) quiso echarme, le llamó al siguiente de la fila siendo que yo estaba todavía parada frente a ella. Le dije que no iba a permitir que me maltrate y que lo único que quería era el papel que había firmado. Finalmente me lo entregó y rompí ese documento”, relató la asegurada.

La paciente contó también que desde hace cuatro meses no logra retirar los fármacos que consumen ella y su marido, que son: atorvastatina, telmisartán, alopurinol, espironolactona y nebivolol. “Estoy realizando por mes, un gasto de G. 980.000 por los medicamentos que consumimos con mi marido, porque en el IPS no conseguimos hace cuatro meses. A esto se suma ahora el maltrato que uno debe soportar”, lamentó.

¿Cuál es el procedimiento para retirar fármacos?

El doctor David Jara, director de la Clínica Boquerón, respondió a la denuncia y pidió a la paciente afectada presentar una queja por escrito, asegurando además que se entrevistarán con la funcionaria que estaba a cargo de dispensar los fármacos el pasado lunes 28 de octubre.

El médico también explicó el procedimiento que el IPS realiza para entregar los medicamentos. Refirió que cuando un paciente consulta, el médico se encarga de cargar los medicamentos al sistema y esos datos pasan a la farmacia. Cuando el paciente va a presentar su cédula en ventanilla, el funcionario debe imprimir la receta donde figuran los medicamentos indicados. En caso de que un paciente tenga protocolo (paciente crónico) este aparece directamente.

“Con el ticket, el funcionario ve si hay y va dispensando. Los medicamentos que no tiene la farmacia, ellos agregan que está pendiente y queda en el sistema. En realidad ese papel es documento de la farmacia, igual si el paciente no retira un solo medicamento, ya que quedan como pendientes (de entrega)”, afirmó el médico.

El director de la Clínica Boquerón no supo explicar, sin embargo, por qué el usuario debe firmar un documento que certifica la entrega de medicamentos, siendo que no retiró un solo fármaco.

“Si es que la usuaria fue maltratada y nuestra funcionaria se excedió, nosotros le rogamos nos haga llegar una queja escrita. Nosotros ahora vamos a elaborar un acta para entrevistarnos con la funcionaria, en donde ella también tiene derecho a su descargo”, expresó.

A diario, quejas similares son escuchadas en los servicios del IPS, ya que además de la falta de medicinas, que es crónica, los asegurados denuncian el maltrato que reciben del personal del seguro social.