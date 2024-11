Jatar Fernández recurre al Hospital de Ayolas para cesárea de su esposa

En conversación con ABC Color, Abel Feltez manifestó que Jatar Fernández se había comunicado con él durante la semana pasada con la intención de que la cirugía se realizará en el Hospital Integrado de Ayolas, con el objetivo de demostrar que se puede confiar en el sistema de salud público, pero sobre todo en el del interior del país. “Le agradecemos que él haya confiado la salud de su hija en nosotros”.

Cesárea sin inconvenientes

La cirugía se llevó a cabo en el transcurso de la mañana de este domingo; el proceso se desarrolló dentro de los planes y la esposa del diputado dio a luz a una niña de 2,500 kilogramos, 45 centímetros de talla y en buen estado de salud, explicó el galeno.

Al mismo tiempo dijo que no puede obligar a ningún diputado a utilizar su seguro médico, pero que por derecho constitucional puede elegir con quién tratarse; además, realmente aplaude la determinación asumida por el parlamentario porque, dentro de todo, demuestra que también es parte del pueblo.

“Si ellos, que son los que votan por nosotros, los que eligen nuestra salud, seguridad y educación, y si ellos mismos no son parte del proceso, cómo van a saber las necesidades que pasa el pueblo; lo saben por terceros, no por carne propia. Me parece muy interesante que alguien venga, que alguien confíe en nuestro servicio; se le puede encontrar miles de defectos, pero es un servicio en el que se puede confiar y, sobre todo, es una oportunidad para ponerse a la par del pueblo y conocer su realidad”, expresó.

En otro momento, dijo que Ana Ortiz permanece hospitalizada para los controles posquirúrgicos; mañana, la madre y la niña serían sometidas a una evaluación y, de no existir complicaciones, serían dadas de alta. Por tratarse de una cesárea, tienen su periodo de observación.

La ciudadanía, que diariamente en todo el país reclama un mejor servicio de salud y medicamentos, se pregunta si todos los pacientes son recibidos como el parlamentario en el Hospital Integrado de Ayolas.