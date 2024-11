Educación: ¿Qué porcentaje del PIB destinará Santi Peña a este sector en 2025?

El Observatorio Educativo Ciudadano (OEC) realizó esta mañana un diálogo ciudadano sobre el Presupuesto de Educación para el 2025, propuesto por el Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña. Participaron representantes estudiantiles y expertos del sector educativo. Por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), estuvo el viceministro de Educación, Federico Mora.

En el análisis de presupuesto del Observatorio se detallan algunos incrementos en la inversión en educación en general y no solo en el MEC, como es el caso de los presupuestos que reciben las Gobernaciones y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en el marco del programa Hambre Cero. Desarrollo Social tendrá US$ 100 millones, solo para el desarrollo de este programa en el 2025.

Lea más: Obras paralizadas en escuela de Asunción ¿Dónde está el compromiso del MEC?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien el MEC recibirá un crecimiento presupuestario, no figura ni entre las 30 instituciones públicas que tendrán más incremento en sus presupuestos, siempre teniendo en cuenta al 2024 como referencia.

El 7% de aumento del ministerio educativo está por debajo de entidades como la Presidencia de la República, cuyo presupuesto general crece en un 47%, o la Secretaría Nacional de Inteligencia, con 41% más de recursos. El MDS lidera el ránking con un 541% más gracias al programa Hambre Cero y el dinero del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), que proviene de la cesión de energía eléctrica al Brasil.

Educación: ¿es suficiente lo que invertirá el Gobierno de Santiago Peña en el 2025?

El año pasado, el presupuesto del MEC fue de G. 9 billones (US$ 1.98,1 millones), con un leve aumento para agosto de este año, cuando llegó a G. 9, 1 billones (US$ 1.201 millones). Para el año que viene, el presupuesto del MEC alcanzará G. 9,7 billones (US$ 1.289 billones).

El Paraguay, bajo el gobierno de Santiago Peña, invertirá el 3,39% del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector educativo en el 2025, una porción que sigue por debajo del promedio mundial, que es del 3,7% a nivel global, de acuerdo con los datos del Observatorio Educativo.

Lea más: Protestas en concurso docente: “Estoy contento, el nivel es exigente”, dice ministro de Educación

Además, esta inversión del PIB no llega ni a la mitad de lo que debería invertirse, teniendo en cuenta la recomendación de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que aconseja a los países en desarrollo una inversión de al menos 7% del PIB, solo para la educación.

Educación: familias subsidian sistema educativo, advierten

El sociólogo Luis Ortiz, quien es asesor de Educación de la Cámara de Diputados, fue uno de los panelistas en el encuentro. El especialista apuntó que la inversión para el sector educativo es todavía insuficiente y no cubre todas las necesidades de las escuelas.

“Hay un subsidio oculto de las familias paraguayas a la educación y que es muy alto. Las familias más pobres generalmente son las que invierten un porcentaje mayor de sus ingresos en la escuela pública y eso segmenta el sistema educativo”, lamentó el experto.