Pacientes se quejan por poca cantidad de especialistas, mientras IPS paga millonada por abogados

En el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) se reportan quejas por escasa cantidad de profesionales de especialidades, lo que dificulta a los pacientes conseguir turnos para consultas, según denunciaron esta mañana en ABC TV.

Daniel Santacruz, un paciente, comentó que llegó a las 03:00 al centro asistencial para hacerse un examen clínico y de paso conseguir turno para consulta clínica, porque requiere de ello para someterse a cirugía. Sin embargo, señaló que no logró conseguir la cita por la alta demanda ante la escasa cantidad de profesionales.

“No pude sacar consulta para clínico. Tengo que venir otra vez mañana y ver la posibilidad que haya ese turno. Mañana tendré que venir alrededor de las 03:00 si quiero tener suerte porque hay gente que ya viene a dormir desde las 22:00 del día anterior para formar fila y poder tener la posibilidad de un turno”, lamentó.

Deben madrugar o realizar vigilia

El paciente cuestionó que la mayoría de los asegurados deban madrugar o, incluso, realizar vigilia desde un día antes para poder conseguir turnos por la escasa cantidad de profesionales médicos.

“Acá lo que hace falta es que los senadores y diputados aporten al IPS para que vean la realidad de este lugar, no que se jubilen de forma independiente”, subrayó.

No hay servicio de cardiología en urgencias

Una paciente operada comentó que fue cerca de las 04:00 para buscar ser asistida por un intenso dolor cardiológico, pero no logró conseguir turno para una cita porque solo se dispone de 20 números para esta especialidad por la escasa cantidad de profesionales para esta área.

Lamentó, además, que en el servicio de urgencias médicas no haya disponible un profesional de cardiología. “Si uno viene con mucho dolor, no hay. Es una institución muy grande y no hay especialistas. ¿Qué pasa así? Tenemos que irnos de vuelta con el dolor. Aunque sea dos o tres profesionales hacen falta porque venir tan temprano, con mucho dolor, y te vas otra vez sin nada, además que soy operada”, subrayó.

El Hospital Ingavi del IPS, así como otras dependencias de la previsional, es objeto de cuestionamientos por parte de los asegurados, quienes reclaman mejoras en la atención y provisión estable de insumos y medicamentos.

Mientras tanto, el IPS está destinando G. 2.793 millones al año (G. 232.800.000 por mes) en la contratación de asesores jurídicos externos, según lo revela una nómina parcial viralizada en redes sociales.