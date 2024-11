Denuncian esquema en venta de AFIDI del SENAVE

El reclamo fue realizado el viernes pasado en un acto de exportación de locotes y tomates realizado en esta ciudad, y en el que estuvieron presentes el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez y el presidente del Senave, Pastor Emilio Soria Melo.

La presidenta de Asicofru, Karen Leguizamón, manifestó que actualmente la situación de la asociación y producción está en decadencia por la mala gestión en el Senave y en el MAG. Denunció que existen funcionarios corruptos del Senave que ofrecen AFIDI a G. 5.000.000 y G. 10.000.000, y que pese a las denuncias en su contra, estos funcionarios son beneficiados con jefaturas y direcciones dentro de la institución estatal.

Pidió al presidente del Senave, Pastor Soria, que retire a esos funcionarios ya denunciados y que actualmente ocupan altos cargos. Indicó que su asociación es la única que da prioridad a la producción nacional y que solo en el mes de octubre ingresaron más de G. 2.500 millones en productos al departamento de Caaguazú. Comentó que existe una falta total de respeto hacia los comerciantes de Asicofru, cuyos integrantes arriesgan miles de millones de guaraníes de su capital para que la producción nacional pueda ser comercializada en nuestro país y en el extranjero.

Sobre el punto, el presidente del Senave, Pastor Emilio Soria Melo, dijo que desde que asumió la presidencia ha estado abordando este tema, y que en esta nueva gestión se han decomisado miles de kilos de productos de contrabando y las recaudaciones aumentaron un 67% en 2024. Indicó que, si existiera corrupción, no se habrían obtenido los resultados estadísticos positivos en el Senave. Declaró que la denuncia es una “mentira” y que no hay una denuncia concreta contra los funcionarios supuestamente corruptos. Señaló que las especulaciones no son suficientes para investigar el caso.

Añadió que Paraguay está luchando contra la corrupción y que el Senave está transparentando las gestiones que se realizan en la institución.