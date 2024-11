IPS: “dan ganas de tirar bombas y que explote todo acá”, dicen oncológicos que claman por medicinas

Desde la Asociación Nacional de Pacientes con Cáncer y Familiares del Instituto de Previsión Social (IPS), denunciaron hoy una total desidia en el seguro social. Liz Cáceres, representante de los pacientes oncológicos afirmó que el seguro social no está proveyendo de costosos fármacos, en algunos casos desde hace más de tres meses.

“La situación actual es la de siempre; estamos sin medicamentos, insumos, acceso rápido a las consultas, estudios médicos; es lo mismo de siempre. Hay personas que hace tres meses no están pudiendo tomar su medicamento y no tienen el dinero para comprar. Se está pagando un seguro y es el seguro médico el que debe proveer, pero el IPS es lo mismo de siempre”, lamentó Cáceres.

Entre los fármacos que están faltando, Cáceres mencionó por ejemplo Leuprolide, que en las farmacias de plaza ronda los G. 4.500.000. Citó también la carencia de Letrozol, que tiene un precio de G. 600.000 en las farmacias.

IPS: autoridades “no tienen sangre en la cara”, dicen pacientes

Cáceres resaltó que los pacientes ya no creen en las promesas de las autoridades del IPS, que les “miente en la cara” a los asegurados. Mencionó al doctor Jorge Brítez, presidente del ente y, al doctor Gustavo González, quien se desempeñaba como gerente de Salud pero asumió hoy la representación del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ante el Consejo de Administración.

“En su momento, Brítez me había dicho -en una reunión que se tuvo en julio- que se iba a empezar a priorizar a los pacientes oncológicos, que ya se iba a trabajar en eso exclusivamente, que él se ponía en nuestro lugar; pero eso fue todo mentira, él no tiene sangre en la cara. El doctor González, que ahora asumió como consejero del IPS, también en su momento me dijo que ahí (en la Gerencia de Salud) él no tenía la solución”, criticó Cáceres.

La vocera de los pacientes indicó que recibe contención de parte de los responsables de la Dirección de Apoyo y Servicio del IPS, donde por lo menos la escuchan, pero que tampoco “mucho no pueden ayudar” porque “no pasa por la mano de ellos” la provisión de medicamentos.

“Todos los días, los pacientes están dejando carteles pegados en los pasillos del hospital para reclamar que desde hace varios meses, están esperando sus medicinas para realizarse su quimioterapia. El estrés que se padece es impresionante. Ver gente en el pasillo, escucharles llorando que no tienen dinero. A veces les falta un G. 100 mil para poder comprar ese medicamento y no podemos ayudarles a todos”, lamentó.

“Dan ganas de tirar bombas y que explote todo acá”

Cáceres resaltó que las carencias en el IPS no se dan únicamente en el área de oncología de adultos. Mencionó que en oncología pediátrica, los padres viven un calvario. “La gente se ayuda, se colaboran entre ellos para poder solucionar las necesidades, porque es la vida de muchos niños los que están en juego”, dijo.

La presidenta de la Asociación indicó que lamentablemente el IPS padece una total desidia desde hace demasiado tiempo y, que las autoridades del seguro social no aportan nada para mejorar la situación.

“Ni siquiera alergista no se puede conseguir; da una rabia, dan ganas de tirar bombas y que explote todo acá, el colmo ya es. La problemática no es de ahora, se viene acarreando esto desde hace tiempo”, manifestó.

Cáceres agregó: “No estamos mejor, ellos (las autoridades) están mejor. Hoy asume el consejero nuevo, va ganar millonadas, mientras él se la pasa quejándose de que los enfermos catastróficos son los que más gastos tienen. Para la salud no hay nada, no se consigue nada”.

IPS dejó de pagar por estudios tercerizados, denuncian

Otra queja realizada por los pacientes oncológicos del IPS es que desde hace varios meses no pueden realizarse estudios complejos por la falta de acuerdos de tercerización de servicios.

Cáceres mencionó por ejemplo, que el estudio de centellografía al que se podía acceder en el IPS a través de un convenio de tercerización, no se está realizando desde julio del 2023, porque el acuerdo llegó a su término. Este estudio por imágenes ronda los G. 900 mil en el sector privado y es solicitado regularmente por los especialistas oncológicos.

“Además de la centellografía hay otros 13 estudios que los asegurados no se están pudiendo hacer afuera, por falta de un convenio”, denunció Cáceres.

Desde la Asociación indican que están planteando tomar medidas más drásticas, ya que “hay que salir a las calles y tomar medidas extremas”, para hacerse escuchar. “Algo hay que hacer, no podemos seguir así. Las polladas, las hamburgueseadas y las rifas le cansa a la gente; no podes vivir todo el tiempo de eso siendo que estás trabajando o aportaste toda tu vida a la previsional, pero no te respondan cuando necesitas”, puntualizó.