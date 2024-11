MEC: nombran a hijo de Nicanor como consejero de Aneaes

“Con entusiasmo” el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), presentó esta mañana en el Palacio de Gobierno, a José Duarte Penayo, como su representante titular ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

José Duarte es el hijo mayor de Nicanor Duarte Frutos (ANR - cartista), ex presidente de la República y extitular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Es miembro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), y amigo personal de su actual presidente delegado, el viceministro de Educación Superior, Federico Mora. Desde hace un año, se desempeñaba como director académico del Cones.

Lea más: Atención universidades: MEC y Cones lanzan sistema que cambia por completo los planes de estudio

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Celebramos la designación del PhD José Duarte al frente de la ANEAES, periodo 2025-2028. Por delante mucho trabajo conjunto para revitalizar y fortalecer a la educación superior”, publicó Federico Mora en la red social X, luego de oficializarse el nombramiento de su amigo en la Agencia.

Duarte Penayo es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciado en Filosofía por la Universidad de Paris Sorbonne, en Francia, y Doctor en Filosofía por esta misma casa de estudios. Es miembro fundador de la Sociedad Paraguaya de Sociología, según una breve reseña publicada por él mismo.

MEC: Lo que dijo el ministro de Educación sobre el hijo de Nicanor en Aneaes

El ministro de Educación, Luis Ramírez, fue quien presentó a José Duarte como nuevo representante del MEC ante la Aneaes.

Lea más: Federico Mora es presidente del Cones, pero Luis Ramírez tendrá la última palabra

“El diseño que queremos de desarrollo tiene que tener contenido, tiene que tener investigación, pero también tiene que tener esa competencia, ese saber hacer, que en la lectura del currículum de José nosotros encontramos, hemos visto que tiene esa capacidad, ese contenido, pero también tiene las competencias para el saber hacer”, aseguró Ramírez.

Ramírez remarcó que en la función de acreditar, que es la tarea básica de la Aneaes, se debe tener una gestión distinta, diferente, que “esté a la altura de lo que el tiempo hoy nos pide”.

Agregó que por eso, tener a “nuestros mejores talentos y que han desarrollado ideas en países que ya han evolucionado en su sistema de acreditación, es un aprendizaje fantástico que el Doctor José Duarte nos trae”.

Aneaes: la carrera hacia la presidencia de la Agencia

El nombramiento de José Duarte Penayo se da en el marco de una renovación del consejo directivo de la Aneaes. Esta mañana, también se renovó a los representantes de universidades públicas y privadas. Una vez que se elija a cinco miembros directivos titulares, estos votan entre sí para elegir al nuevo presidente de la Agencia de Acreditación.

Lea más: MEC revoca 61 títulos de universidad privada

Como representante titular del consejo por las universidades privadas, fue reelecta la docente Romina Galeano, quien tiene mayor trayectoria en las universidades públicas. Además, fue reelecto Alberto Ríos, de la Universidad Nacional del Pilar.

Primero, se mencionó que la candidata a presidir la Agencia sería Emma Paoli de Viedma, una de las propietarias de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), quien incluso anunció públicamente que renunciaba a sus funciones en el cargo en esta institución, para postularse a presidir la Aneaes.

Sin embargo, su postulación fue rechazada debido a que supuestamente, no reunía las condiciones para asumir en el consejo directivo, por su condición de propietaria de una institución de gestión privada y que, supuestamente, no había presentado a tiempo los papeles que demuestren lo contrario, o sea, que ya no es propietaria de la universidad. Paoli de Viedma apeló esta decisión ante el Cones, pero hoy ya se eligió a Romina Galeano en lugar de Paoli.

Aneaes: José Duarte sería su siguiente presidente

Históricamente, la costumbre de la Aneaes es que presida el consejo el representante designado por el MEC, que en este caso es José Duarte, el hijo de Nicanor.

Lea más: Aplazo masivo: de 85 Institutos de Formación Docente, solo 24 están acreditados por Aneaes

Según fuentes que participaron en una reunión organizada por el Viceministerio de Educación Superior en la Aneaes, el viernes pasado, el viceministro Federico Mora, habló de la nominación de José Duarte, no solo como representante del MEC ante la Aneaes, sino también como el candidato oficial a la presidencia de la entidad.

Mora evadió responder a ABC dijo o no que Duarte sería candidato a presidir la Aneaes, pero explicó que el proceso eleccionario se realizará durante lo que resta del mes de noviembre, con la idea de que un decreto presidencial que nombre al titular de la Aneaes se promulgue en diciembre, posterior a las elecciones entre los consejeros.

Aneaes: faltan dos candidatos más para completar el consejo directivo

Todavía faltan dos candidatos para completar la mesa directiva de la Agencia, que deben ser designados por el sector industrial y el de las federaciones de profesionales universitarios, quienes luego se sumarán a Romina Galeano, Alberto Ríos y José Duarte.

Lea más: Medicina: advierten sobre situación crítica por proliferación de carreras no acreditadas

“Lo de José hace rato lo veníamos tratando como opción. Es un gran paso porque tiene todo el perfil. Es PhD de la Sorbonne de París. Estamos pendientes a las designaciones de Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y de gremios de profesionales”, agregó Mora.

¿Qué dijo el hijo de Nicanor sobre su nombramiento en la Aneaes?

José Duarte expresó que es su deber como funcionario público, asegurar la transparencia en los procesos de acreditación de la entidad que ahora integra.

“Que la ciudadanía se involucre, que tenga libre y total acceso, de modo a que cada ciudadano sepa cuáles son las universidades, instituciones superiores, que cumplen con los requisitos que posicionan su trayectoria y que son una verdadera inversión de tiempo y recursos”, dijo en su primer discurso en el Palacio de Gobierno.