Video: con este libro vas a conocer la historia y evolución de la cerveza en Paraguay

Anoche se presentó el libro “Cerveza en Paraguay. Un viaje en el tiempo”, de Juan Alberto Migliore. Al respecto, el autor visitó hoy los estudios de ABC TV con la diseñadora del material, Celeste Prieto, y ambos comentaron varios aspectos sobre la obra.

“Trabajo mucho con periódicos en investigación y me había encontrado con mucha información que no se conocía y pude armar una historia; me encontré con publicidades fenomenales, veía cómo iban cambiando con el tiempo y le dije a Celeste que no le puedo contratar como diseñadora, sino como autora porque el diseño iba a tener un peso demasiado importante”, mencionó Migliore.

Sobre este libro aseguró que hay “cosas que le van a sorprender a la gente” y sostuvo que es muy “ameno” incluso mucho más allá sobre la historia de esta bebida, si no también con la de nuestro país.

“En 1885 un italiano pone una cervecería, Pablo Erico, y él era el abuelo de Arsenio Erico. Se habla del poder curativo que se le atribuía (a la cerveza), que curaba el cáncer, raquitismo, el extracto que tomaban las mujeres para tener mucha leche... toda la historia de Pedro Herken, quien no fue el primero como muchos creen, pero sí fue una persona importante”, agregó.

La cerveza en Paraguay

Siguiendo con la línea sobre la importancia de Herken, el investigador mencionó que fue él con su esposa quienes habían montado una cervecería en un cerro en San Bernardino y este punto llegó a ser un atractivo turístico incluso para extranjeros.

“En 1910 recién viene la electricidad y no es que directamente ya se tenían heladeras; las cervecerías producían hielo y las cervezas se enfriaban en pozos de agua, esto porque el concepto de cerveza fría no es como el que tenemos hoy donde si no está helada no se toma, la cerveza era fresca como la que se toma en Europa actualmente”, agregó.

Por su parte, la diseñadora sostuvo que “nadie se hace rico haciendo libros” pero expresó que la intención de ambos con esta obra es que la gente pueda leer y conocer más sobre las costumbres que se tenían en Paraguay y cómo fueron cambiando los conceptos. “Es un lindo regalo de Navidad a un precio promocional antes de que llegue a librerías y otros lugares”, detalló.

Las personas interesadas en conseguir el libro pueden contactarse al (0981) 338 526 y su precio por lanzamiento es de G. 150.000.

