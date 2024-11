Proyectan tren aéreo: estos son los tramos que tendría y las ciudades que conectaría

El ingeniero Nicolás Zárate, exministro de Educación, informó que junto a otros profesionales están proyectando la construcción un sistema aéreo de tren tipo metro para mejor el servicio del transporte público, conformado actualmente por buses.

Comentó que el proyecto de iniciativa privada surgió por el mal servicio de transporte público que reciben los usuarios asuncenos y del área metropolitana.

“Cansados de las soluciones parches estamos proponiendo hacer el tren aéreo o metro por la capacidad de transporte que tiene. Estamos con esta idea y queremos socializarla. Creemos que es posible viable y es necesario”, dijo.

Cómo estará conformado y por dónde cruzará

Precisó que el sistema estaría conformado por nueve tramos y 34 estaciones, cuyo recorrido total será de 59,3 kilómetros.

Agregó que el sistema enlazaría Asunción, Lambaré, Luque, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Ñemby y San Lorenzo.

Tren aéreo es más barato que subterráneo

Zárate refirió que eligieron que el sistema sea aéreo y no subterráneo por conveniencia económica. “Se eligió el tren aéreo porque es más económico que el tren subterráneo. El subterráneo cuesta casi US$ 100 millones cada kilómetro y con el aéreo estamos hablando de 70 US$ millones”, declaró.

Inclusive, señaló que permitirá compensar a los locatarios de Eusebio Ayala que se vieron afectados por el fallido Metrobús.

Señaló que diariamente ingresan a Asunción unos 600.000 vehículos particulares debido al deficiente sistema de transporte, que solamente transporta al 10% de las 1.300.000 personas que llegan a Asunción cada día, principalmente en jornadas laborales.

