Gobernador reconoce calamitoso estado de rutas en Guairá

Las rutas que conectan las ciudades Itapé-Coronel Martínez y Villarrica-Itapé, en el departamento del Guairá, se encuentran repletas de enormes y peligrosos baches. Los automovilistas, incluso, para desviar los cráteres circulan en carril contrario, generando un riesgo vial.

El gobernador del Guairá, César Sosa, más conocido como “Cesarito”, reconoció que hace 6 meses que las rutas están en pésimo estado.

Sobre la ruta que conecta Itapé con Villarrica, indicó que fue terminada en el Gobierno anterior, a cargo de Mario Abdo Benítez. También resaltó que esta fue destruida por el desvío que aplican los grandes camiones que transportan caña de azúcar.

Agregó que ya hicieron solicitudes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la reparación de las rutas nacionales. Así también, resaltó que en la semana siguiente se iniciará la construcción de la rotonda de Tebicuary, donde -dijo- más de 35 personas ya murieron en accidentes viales.

Villarrica, ciudad “bombardeada”

Con relación a Villarrica, dijo que es una ciudad “fantasma” y parece “bombardeada” por el pésimo estado de sus calles.

Ante la supuesta reticencia de trabajar en forma coordinada con la Municipalidad local, “Cesarito” Sosa reconoció que hay diferencias políticas con el intendente Magín Benítez (PLRA).

“Nosotros tenemos una hoja de ruta de trabajo y lastimosamente al intendente le gustan más los festivales y los circos antes que el trabajo. El nuestro se basa más en construcciones de asfalto. Nosotros estamos asfaltando Villarrica, en Ybaroty, Santa Librada y San Miguel, barrios que tienen arterias importantes, con fondos de la Gobernación. Lastimosamente, tenemos hoja de rutas diferentes, pero yo no tengo problema en sentarme a trabajar con él, pero vamos a trabajar, no solo a salir en las fotos”, declaró.

Admitió que las diferencias políticas no permiten el progreso en el Guairá. “Estamos atrasados 30 años por peleas, por cosas que hoy ya no vale la pena decir, pero tenemos las ganas de hacer bien las cosas. No tengo problema de sentarme con el intendente a armar su plan de trabajo. Estamos convencidos de que la unión hace la fuerza, pero vamos a trabajar, no vamos a hacer fiestas y festivales”, declaró.

Promete pedir intervención a Peña

El jefe departamental, a su vez, se comprometió a solicitar mayor intervención del Gobierno central, a cargo del presidente Santiago Peña, con quien mantiene un vínculo muy cercano.