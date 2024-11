Caacupé ya tiene más visitantes y su intendente denuncia falta de apoyo

El jueves 28 de noviembre se iniciará el novenario a la Virgen de Caacupé, la fiesta mariana que año a año moviliza a millones de personas. Al respecto, el intendente Diego Riveros (PLRA) confirmó que cada fin de semana que pasa se ve a más visitantes y esta situación aumentaría mucho más con el inicio de la festividad.

También consideró que este año se espera a incluso más personas porque la celebración contará con un viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de diciembre, este último el día litúrgico y de la Virgencita.

“El ambiente de trabajo es incesante y estamos en permanente contacto con los vendedores, que están con mucha ansiedad por vender ya sus productos; los fines de semana ya están con mucha más gente que en el periodo anterior”, precisó en comunicación con ABC Cardinal.

También detalló que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) prepara iluminación en la zona del cerro para que los peregrinos puedan ir hacia la Villa Serrana de una forma más segura y esto formaría parte de un “contexto de seguridad muy diferente” previsto para este año.

Intendente de Caacupé lamenta falta de apoyo

Otro dato que mencionó el jefe comunal es que Caacupé tiene a 48 policías para la cobertura en toda la ciudad y a esto se suma una situación con supuestos cuidacoches que vienen de otras ciudades y “aprietan” a los visitantes.

“Hasta de Asunción vienen los cuidacoches y aprietan; es un tema bastante tratado acá y lo que se necesita es un despliegue importante de la Policía Nacional, todo el año. Ahora estamos hablando de 48 policías para toda la ciudad. Es triste llamarles y que no te atiendan... es triste que mezclen las cuestiones, porque no solamente vienen liberales o colorados acá. No puede ser que nos tengan excluidos y luego en primera fila están. Tres millones de paraguayos vienen y estamos para resistir”, concluyó.

