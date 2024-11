Hospital Materno Infantil: funcionarios denuncian persecución por denunciar hechos de corrupción

Los funcionarios del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora denunciaron que son perseguidos en sus puestos de trabajo. Mencionaron que muchos fueron asignados a otras funciones sin motivos aparentes, y que incluso fueron llamados para ser entrevistados siendo personal antiguo del nosocomio.

Lamentaron que el hospital sea utilizado como una “seccional colorada”, y que, desde el ingreso del nuevo director, Juan Martínez, se dieron nuevos contratos en áreas muy sensibles como urgencias, enfermería, administración, suministro, y trabajo social solo para rellenar los cupos políticos.

“Muchos fueron comisionados o fueron contratados y puestos en jefaturas, y un contratado no puede ocupar jefaturas. Las leyes prohíben eso. Muchos están en el cargo sin concurso de méritos. Un caso puntual es la jefatura de enfermería, que es manejado por un hurrero”, refirió Ana Aquino, del área de Enfermería.

Comentó, que mientras se siguen contratando en diferentes áreas, otras áreas se ven sumamente afectadas. “El área de Servicios Generales está sin personal de limpieza, y todo el hospital necesita de que esté limpio constantemente, porque hay un considerable flujo de personas, y eso es algo que no se tiene en cuenta”, refirió Aquino.

Refirió, que ya fueron denunciados varios casos de hechos de corrupción, e incluso casos de que algunos médicos fueron colocados en puestos de jefaturas solo por ser familiares de referentes políticos.

Director responde que no hay persecución y nepotismo

El director del Hospital del Materno Infantil de Fernando de la Mora, Juan Martínez, negó las acusaciones, y dijo que, “No hay nepotismo, no hay persecución. Nepotismo no puede haber porque los funcionarios siguen siendo los mismos que están desde hace años, desde que estoy no hubo prácticamente contratos y los únicos contratos que vinieron son de profesionales que nada tienen que ver con algún parentesco mío”.

El director respondió a las acusaciones diciendo “cómo va a haber nepotismo si yo no realizo los contratos. Es el ministerio quien contrata profesionales. Eso fue varias veces desmentido. Si hubiera persecución hace mucho les hubiera hecho algo a esas personas que hacen esas denuncias, ellos siguen trabajando en sus lugares de trabajo”, refirió el médico.