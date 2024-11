Jueza dicta sobreseimiento provisional del intendente de Luque Carlos Echeverría

La resolución fue dictada por la jueza de Garantías N° 2 de Luque María Ocampos Benedetti, quien atendió el pedido de la fiscala Sandra Ledesma y dictó el sobreseimiento provisional del intendente Carlos Echeverría (ANR - cartista), en el proceso por la supuesta comisión de los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo. El agente del Grupo Lince Braihan Ariel Gómez Román (21 años) también tiene sobreseimiento provisional.

En el Auto Interlocutorio N° 2249 de fecha 19 de noviembre de 2024 la magistrada argumenta que en la audiencia preliminar la agente del Ministerio Público ratificó el requerimiento presentado el pasado 29 de octubre y que las defensas del jefe comunal luqueño se allanó al planteamiento.

“Ciertamente existen dudas sobre las circunstancias que rodean a los hechos punibles investigados y, además, los indicios sobre la participación de Carlos Echeverría Estigarribia y Braihan Ariel Gómez Román como autores de dichos ilícitos no son lo suficientemente contundentes como para elevar la causa a juicio oral y público”, resalta la resolución del juzgado.

No obstante, la jueza María Ocampos Benedetti puntualiza que no se trata de una duda insuperable, sino que por el contrario, existen diligencias pendientes que podrían esclarecer tales dudas. En consecuencia, concluyó que corresponde el sobreseimiento provisional de los procesados en la presente causa penal.

Diligencias en proceso al intendente de Luque

En el plazo de sobreseimiento provisional, que es de un año, el Ministerio Público debe realizar la pericia accidentológica en el lugar del hecho, en presencia de las partes, a fin de determinar la causa principal del fatal accidente.

También debe remitir oficio a la Municipalidad de Luque para que informe si existe o no una comisión vecinal de fomento del barrio San Juan, lugar donde ocurrió el hecho; y otro oficio a la OPACI, a fin de que informe si el agente de Lince Braihan Ariel Gómez ya cuenta o no con licencia de conducir categoría particular y/o profesional actualizado.

Otro oficio pendiente es al Sistema 911 de la Policía Nacional, a fin de que informe si se recibió pedido de auxilio referente a personas que fueron arrastrados por corriente de agua, ocurrido en fecha 23 de abril de 2024, entre las 03:40 y 04:30, en la dirección Mariscal López y Curupayty, lugar conocido como zanja San Juan, ciudad de Luque.

El Ministerio Público también debe llevar a cabo el análisis laboratorial, ampliación de fotogramas de imágenes de un video de circuito cerrado, donde se observa que un vehículo, marca Toyota, modelo Premio cruza y es arrastrado por la corriente del agua.

Muerte de madre e hija arrastradas por raudal

El miércoles 24 de abril de este año, dos mujeres que iban en un vehículo, Nilda Luján Barrios (19) y su madre, Sara Benítez (48), perdieron la vida cuando el automóvil fue arrastrado por un raudal en Luque. Sus cuerpos fueron hallados tras una intensa búsqueda.

Cámaras de circuito cerrado captaron el momento previo cuando el auto en el que iban pasó por la avenida Mariscal López, en los alrededores del Club Balderrama, lugar donde ocurrió la tragedia.

En el vehículo también iban Brian Gómez (conductor), Renato Jara y Pilar Sosa, recientemente graduados agentes de la unidad Lince de la Policía Nacional, quienes lograron sobrevivir. Los uniformados y las mujeres iban camino a la Secretaría Nacional de Deportes, donde se realizó el acto de graduación de los agentes Lince.

Las víctimas intentaron escapar del raudal que inundó la calle Mariscal López cuando vieron la fuerza del agua, pero ya no pudieron dar marcha atrás, por lo cual se encostaron en una vereda y todos lograron subir al techo del auto.

Pese a eso, el raudal aumentó su caudal y volumen, por lo que terminó arrastrando el vehículo hacia el arroyo. Los agentes Lince lograron sujetarse de una rama de un árbol, no así las víctimas fatales, quienes fueron arrastradas junto con el vehículo.