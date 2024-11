Caso filtración de Seprelad: CSJ descarta recurso contra prórroga para finalizar investigación

Con el fin de dejar sin efecto la prórroga concedida a la Fiscalía para concluir la investigación por supuesta filtración de datos de la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), el abogado Alfredo Enrique Kronawetter, por la defensa del exasesor de Ministerio del Interior, Daniel Alberto Farias Kronawetter, presentó un recurso de apelación general contra el Auto Interlocutorio N° 261, del 26 de agosto pasado.

La resolución referida, dictada por el Tribunal de Apelación en lo penal, cuarta sala, hizo lugar al pedido de prórroga extraordinaria solicitada por el Ministerio Público para presentar requerimiento conclusivo.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel concluyeron el recurso no ha sido debidamente fundamentado, “ya que se ha limitado a expresar como motivo de agravio que la resolución apelada es infundada”.

“(...) para que el estudio del recurso de apelación proceda, no es suficiente con alegar genéricamente que el fallo es infundado, sino que el apelante debe establecer claramente sobre qué punto o tema el Tribunal de Apelaciones no se ha expedido y cuál es el agravio que esto le ocasiona, lo que no se da en la presente causa ya que el apelante no ha establecido de manera concreta cuál es el punto que, a su criterio, ha quedado sin fundamentación por parte del Tribunal de Apelaciones y tampoco ha establecido cual es el agravio que le ocasiona la concesión de la prórroga extraordinaria, y por lo tanto no es posible para esta Sala Penal realizar el análisis de lo invocado”, explica la resolución de la sala penal.

Los argumentos de la Fiscalía para solicitar prórroga extraordinaria

En ocasión de solicitar la prórroga, los fiscales Guillermo Sanabria, Fabiola Molas y Osmar Segovia argumentaron que el plazo inicialmente establecido es insuficiente debido a la complejidad de la investigación de los hechos que fueron imputados. Los agentes explicaron que pretenden contar con informes de instancias internacionales cuyo trámite implicaría la necesaria intervención del juzgado Penal de Garantías en la causan y solicitaron seis meses más para concluir la investigación.

En principio, el plazo establecido para la presentación del requercimiento conclusivo era el 11 de setiembre pasado pero con la prórroga extraordinaria otorgada por la Cámara, la nueva fecha es el 11 de marzo de 2025.

Esta causa por presunta revelación de secretos de servicio inició con la denuncia presentada por el ex presidente de la República Horacio Cartes. Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron al ex titular del Ejecutivo Mario Abdo Benítez y el diputado colorado disidente Mauricio Espínola, quienes no están procesados porque continúan con fueros.

Los procesados por supuesta filtración de datos de Seprelad

Los exministros Arnaldo Giuzzio (Interior), René Fernández (Anticorrupción) y Carlos Arregui (Seprelad) sí están afrontando el proceso por supuesta revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Los demás encausados son Carmen Pereira Bogado, quien se desempeñó como directora general de Análisis Financiero y Estratégico (año 2019/2022) y posteriormente como secretaria adjunta de la Seprelad (año 2022); Guillermo Preda Galeano, director de Análisis Financiero “A” (año 2018) y luego designado director general interino de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (año 2022); y Francisco Pereira Cohene, director de Análisis Financiero “B”, entre los años 2019 y 2022.